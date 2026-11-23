Porsche Cayenne thuần điện thế hệ mới đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị bàn giao đến khách hàng sau khi nhận đặt hàng trước từ tháng 4 vừa qua. Mẫu SUV thuần điện có 6 phiên bản, giá khởi điểm 4,72 tỷ đồng. Phiên bản cao nhất Cayenne Turbo có công suất 1.156 PS, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây. Đây là dòng SUV thuần điện thứ hai của Porsche, tiếp nối quá trình điện hóa danh mục sản phẩm bên cạnh những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid.

Cayenne thuần điện thế hệ mới được phát triển trên kiến trúc điện áp 800V, sử dụng bộ pin cao áp dung lượng 113 kWh tích hợp vào kết cấu khung gầm. Hệ thống quản lý nhiệt làm mát cả phía trên và phía dưới bộ pin nhằm duy trì hiệu suất trong quá trình vận hành.

Porsche Cayenne thuần điện thế hệ mới đã có mặt tại Việt Nam.

Phiên bản cao nhất Cayenne Turbo có công suất 1.156 PS, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút ở điều kiện lý tưởng. Bộ pin còn có khả năng chia thành hai cụm 400V độc lập, hỗ trợ sạc với công suất 200 kW. Đặc biệt, hệ thống thu hồi năng lượng phanh đạt công suất tối đa 600 kW, sử dụng công nghệ phát triển từ xe đua Porsche 99X Formula E.

Tại Việt Nam, Cayenne thuần điện có ba cấu hình hiệu năng chính. Bản tiêu chuẩn sử dụng hệ truyền động công suất 325 kW (442 PS), mô-men xoắn 835 Nm khi kích hoạt Launch Control, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa 230km/h.

Phạm vi di chuyển theo WLTP lên đến 642 km. Phiên bản Cayenne S có công suất 490 kW (666 PS), mô-men xoắn 1.080Nm với Launch Control. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250km/h và phạm vi hoạt động 653 km.

Bản tiêu chuẩn sử dụng hệ truyền động công suất 325 kW (442 PS).

Ở phiên bản cao nhất, Cayenne Turbo có công suất tối đa 850 kW (1.156 PS), mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt Launch Control. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 260km/h và phạm vi hoạt động 623 km.

Hai phiên bản S và Turbo sử dụng hệ thống làm mát động cơ điện trực tiếp bằng dầu ở trục sau, công nghệ được Porsche phát triển từ xe đua Formula E. Bộ biến tần xung sử dụng vật liệu bán dẫn silicon carbide cũng được trang bị nhằm đáp ứng khả năng xử lý dòng điện lớn ở cường độ vận hành cao.

Không gian rộng hơn, có hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn

Phạm vi di chuyển theo WLTP lên đến 642 km. Phiên bản Cayenne S có công suất 490 kW (666 PS)

Cả ba cấu hình hiệu năng đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén chủ động PASM.

Cayenne thuần điện có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.985 x 1.980 x 1.674 mm. Chiều dài cơ sở tăng gần 13 cm so với thế hệ trước, tạo thêm không gian cho hàng ghế thứ hai. Khoang hành lý phía sau có dung tích 781 lít, mở rộng lên 1.588 lít khi cần chở nhiều đồ. Xe còn có ngăn chứa hành lý phía trước dung tích 90 lít.

Cả ba cấu hình hiệu năng đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén chủ động PASM. Người dùng có thể lựa chọn hệ thống đánh lái bánh sau với góc tối đa 5 độ, hỗ trợ xoay trở trong không gian hẹp và tăng độ ổn định khi chạy tốc độ cao.

Cayenne thuần điện có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.985 x 1.980 x 1.674 mm.

Riêng hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động Porsche Active Ride (PAR) là trang bị tùy chọn trên bản S và Turbo. Công nghệ này kiểm soát chuyển động thân xe thông qua khả năng điều chỉnh lực tại từng bánh, hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát khi vận hành.

Cayenne thuần điện có cả kiểu SUV và Coupé

Porsche Việt Nam phân phối Cayenne thuần điện với hai kiểu thân xe SUV và Coupé. Phiên bản Coupé có đường mái vuốt thấp theo phong cách flyline đặc trưng của Porsche, với hệ số cản gió Cd 0,23, thấp hơn mức 0,25 của bản SUV. Theo công bố của hãng, thiết kế khí động học giúp bản Coupé tăng phạm vi hoạt động tối đa 18 km so với phiên bản SUV tương ứng.

Ngoại thất xe sử dụng đèn LED Matrix, cửa không viền và dải đèn hậu có hiệu ứng đồ họa 3D. Bản Turbo có thêm các chi tiết màu Turbonite trên huy hiệu, mâm xe và viền cửa sổ. Bên trong, hệ thống Porsche Driver Experience sử dụng màn hình Flow Display, kết hợp màn hình thông tin người lái và các giao diện điều khiển kỹ thuật số. Hệ thống Mood Modes cho phép thay đổi ánh sáng nội thất, vị trí ghế, điều hòa và âm thanh theo từng chế độ sử dụng.

Tại Việt Nam, các phiên bản được trang bị gói Sport Chrono, ghế trước chỉnh điện 14 hướng, hàng ghế sau chỉnh điện, hệ thống quản lý chất lượng không khí và âm thanh vòm BOSE. Bản Turbo có thêm màn hình hiển thị kính lái HUD tích hợp AR, âm thanh Burmester, đèn LED Matrix HD và ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng.

Bên cạnh việc bàn giao xe đến khách hàng, Porsche Việt Nam cho biết đang mở rộng mạng lưới sạc nhanh DC thông qua đối tác Charge+ tại các điểm đến trên toàn quốc. Hãng cũng duy trì chính sách sạc miễn phí cho xe Porsche tại các Trung tâm Porsche trên toàn quốc.

Cayenne thuần điện thế hệ mới được phát triển trên kiến trúc điện áp 800V.

Porsche Cayenne thuần điện mới được phân phối với 6 phiên bản, gồm ba cấu hình động cơ kết hợp hai kiểu thân xe SUV và Coupé với giá bán như sau: