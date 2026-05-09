Segway Xaber 300: “Quái thú” mô tô điện 600 Nm khiến xe xăng phải dè chừng

Segway Xaber 300 là mẫu mô tô địa hình chạy điện hoàn toàn mới vừa được Segway công bố. Xe được định vị là một chiếc dirtbike điện thuần túy với động cơ đặt giữa và bộ điều khiển X720 Titan do Segway tự phát triển, cho khả năng phản hồi ga gần như tức thời. Xe đạt công suất cực đại 21 kW, tương đương khoảng 28,6 mã lực, trong khi mô-men xoắn tối đa lên tới 600 Nm, con số rất cao trong phân khúc xe điện địa hình cỡ nhẹ.

Với khối lượng chỉ 85 kg, Xaber 300 đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng khoảng 0,25 kW/kg, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 80 km/h trong khoảng 5,5 giây và đạt tốc độ tối đa 96 km/h. Đây là mức hiệu năng đưa mẫu xe này vượt xa các dòng xe điện đô thị và tiến gần đến nhóm mô tô địa hình điện chuyên dụng.

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ pin 72V dung lượng hơn 3 kWh, sử dụng cell lithium Samsung 50S, được thiết kế để chịu dòng xả cao nhằm duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện vận hành khắc nghiệt. Theo công bố của hãng, phạm vi hoạt động tối đa có thể đạt khoảng 100 km trong chế độ tiết kiệm, tuy nhiên con số này giảm dần theo từng chế độ vận hành, đặc biệt khi sử dụng chế độ hiệu suất cao nhất, phạm vi có thể giảm còn khoảng 50 km. Xe được trang bị bộ sạc 8A tiêu chuẩn.

Về khung sườn, Segway sử dụng kết cấu nhôm hợp kim 6000-series được rèn áp lực cao, giúp cải thiện độ ổn định khi vào cua, nhảy địa hình và chịu tải va đập. Hệ thống treo do Marzocchi cung cấp với phuộc trước upside-down đường kính 37 mm và giảm xóc sau dạng liên kết đa điểm, cả hai đều có hành trình 220 mm và khả năng tùy chỉnh toàn diện. Khoảng sáng gầm xe đạt 267 mm, phù hợp cho các điều kiện địa hình phức tạp.

Hệ thống phanh sử dụng cấu hình đĩa thủy lực bốn piston với đĩa 220 mm ở cả hai bánh, trong khi cấu hình bánh xe gồm vành 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, kết hợp xích truyền động tiêu chuẩn 520.

Một trong những điểm đáng chú ý của Xaber 300 là hệ thống chế độ lái đa dạng. Xe mô phỏng ba mức công suất tương ứng với động cơ xăng 150 cc, 200 cc và 300 cc, bên cạnh chế độ Beast cho hiệu suất tối đa. Ngoài ra, chế độ Pro cho phép người dùng tùy chỉnh đường cong công suất, giúp kiểm soát lực kéo phù hợp với từng điều kiện địa hình, đặc biệt trên bề mặt trơn trượt hoặc kỹ thuật cao.

Dù là xe điện, Xaber 300 vẫn được trang bị hệ thống “ly hợp ảo” nhằm mô phỏng cảm giác vận hành của xe xăng truyền thống, hỗ trợ người dùng đã quen với mô tô địa hình động cơ đốt trong trong việc kiểm soát xe, đặc biệt ở các tình huống cần điều tiết lực kéo hoặc nâng bánh trước.

Về mặt công nghệ, xe tích hợp gói điện tử khá toàn diện với kiểm soát lực kéo, hỗ trợ leo dốc, phanh tái tạo năng lượng, số lùi điện tử và khả năng tạo nhiều hồ sơ người lái. Toàn bộ hệ thống được điều khiển thông qua cụm đồng hồ TFT 2,4 inch tích hợp GPS, kết nối 4G và nền tảng IoT, đồng thời hỗ trợ cập nhật phần mềm qua OTA. Segway cũng bổ sung các tính năng mở rộng như giới hạn tốc độ, theo dõi vị trí, thiết lập vùng an toàn địa lý và các công cụ hỗ trợ người mới.

Về mặt thiết kế vận hành, Xaber 300 được phát triển hướng đến người lái có chiều cao từ 165 cm đến 185 cm, với tải trọng tối đa 150 kg. Xe đạt chuẩn chống nước và bụi IP67 cho toàn bộ phương tiện, trong khi pin và màn hình đạt IPX7, đồng thời pin cũng được chứng nhận an toàn UL 2271.

Segway Xaber 300 được bán tại Mỹ với giá bán 5.299,99 USD - khoảng gần 140 triệu đồng.