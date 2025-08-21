Ra mắt môtô mới 2025 QJMotor SRK250R hút dân tập chơi

Mẫu xe thể thao QJMoto SRK250R hiện đã chính thức có mặt tại thị trường Malaysia với mức giá bán lẻ đề xuất 9.988 RM (tương đương khoảng 62,38 triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký, và được áp dụng ưu đãi cho 1.000 chiếc đầu tiên bán ra tại Malaysia.

SRK250R mang đến cho khách hàng ba tùy chọn màu sắc gồm Đỏ Bạc, Xanh Dương và Đen, với khả năng tiếp cận dễ dàng tại tất cả các đại lý ủy quyền của MForce Bike Holdings trên toàn quốc ở Malaysia.

Mỗi chiếc xe đều được bảo hành 2 năm không giới hạn số km cho các lỗi sản xuất, đồng thời phụ tùng chính hãng luôn sẵn có thông qua nền tảng trực tuyến của MForce.

Về hiệu suất, QJMoto SRK250R được trang bị khối động cơ DOHC, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 27,49 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,5 Nm tại 7.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp hệ dẫn động xích.

Xe sử dụng bộ vành 17 inch cho cả bánh trước và sau, đi kèm lốp kích thước 110/70 phía trước và 160/60 phía sau.

Trọng lượng xe ở mức 162 kg, bình xăng có dung tích 12,5 lít và chiều cao yên xe là 780 mm, phù hợp với đa số vóc dáng người sử dụng.

Về hệ thống treo, SRK250R được trang bị phuộc hành trình ngược phía trước (không thể điều chỉnh), trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước.

Hệ thống phanh bao gồm đĩa đơn thủy lực kích thước 300 mm ở phía trước và 240 mm phía sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn.

Trên xe được trang bị màn hình màu TFT-LCD hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, kết hợp hệ thống đèn LED toàn diện. Các tiện ích hỗ trợ người lái bao gồm cổng sạc USB Type-A và Type-C, cùng khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh để quản lý cuộc gọi và tin nhắn thuận tiện khi di chuyển.