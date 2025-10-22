Tạm giữ 20 thanh thiếu niên cầm hung khí, lái xe mô tô tại vòng xuyến ngã 6 Kinh Bắc

Trước đó, sáng 19/10, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Tổ công tác Công an phường Kinh Bắc phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe mô tô, mang theo hung khí, có biểu hiện tụ tập, gây rối. Tổ công tác đã kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt, khống chế một số đối tượng, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự để chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an các phường liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định và tạm giữ 20 đối tượng liên quan, làm rõ hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô thành đoàn, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các đối tượng gồm: Hoàng Đăng Quang, Triệu Hải Anh, Nguyễn Thanh Bảo, Hoàng Văn Hoàn, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đại Nghĩa (cùng sinh năm 2009); Ngô Hải Đăng, Nguyễn Chí Thanh, Đặng Duy Khánh, Ngô Thành Chung, Đào Văn Quý (cùng sinh năm 2008); Nguyễn Trọng Quyết, Hoàng Văn Long (cùng sinh năm 2006) và Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 2007); Lê Nguyễn Quốc Huy, Chu Anh Tuấn (cùng sinh năm 2009); Nguyễn Đức An (sinh năm 2008); Ngô Văn Gia Bảo (sinh năm 2007); Nguyễn Đức Minh (sinh năm 2005).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.