KTM 990 RC R 2026 trình làng: Quái thú mới khuấy đảo làng mô tô thể thao

Bất chấp những bất ổn tài chính vẫn đang bủa vây, mới đây KTM đã giới thiệu 990 RC R 2026 đã chính thức ra mắt trên thị trường mô tô thể thao quốc tế. 990 RC R là mẫu xe thứ năm trong dòng xe thể thao của KTM mang ký hiệu này, với phiên bản gần nhất là KTM RC 8C, vốn chỉ dành cho đường đua.

Chữ “R” không được sử dụng một cách tùy tiện, bởi giống như mọi sản phẩm khác của KTM, 990 RC R được chế tạo theo triết lý “ready to race” – sẵn sàng để đua. Điều đó thể hiện rõ qua hệ thống treo có thể điều chỉnh hoàn toàn, gác chân hai vị trí, tay lái clip-on, khoảng sáng gầm cao, chiều dài cơ sở ngắn và chiều cao yên lớn.

Khung xe và tư thế lái được tối ưu để phục vụ mục đích thể thao, với tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước-sau là 52,5% – 47,5%. Thân xe được thiết kế không chỉ để tạo lực ép xuống (downforce), mà còn hỗ trợ làm mát động cơ thông qua các khe gió và rãnh cắt được bố trí một cách có chủ đích.

Độ ổn định của khung sườn và độ cứng xoắn được tăng cường nhờ vào bộ khung phụ hoàn toàn mới, trong khi hệ thống liên kết giảm xóc sau giúp tăng độ bám cho bánh sau. KTM 990 RC R được chứng nhận hợp pháp để lưu thông trên đường phố, với kế hoạch sản xuất bắt đầu ngay trong tháng này. Phiên bản chỉ dành riêng cho đường đua dự kiến sẽ được tung ra vào đầu năm 2026.

Về sức mạnh, 990 RC R được trang bị khối động cơ LC8c hai xi-lanh của KTM, cho công suất 130 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 103 Nm tại 6.750 vòng/phút. Động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5+. Hộp gió được tích hợp trong khung phụ bằng nhôm đúc, với hệ thống hút gió đặt hai bên thân xe.

Hệ thống treo được cung cấp bởi WP, bao gồm phuộc trước hành trình ngược WP Apex Open Cartridge đường kính 48 mm, điều chỉnh hoàn toàn, với hành trình 147 mm. Phuộc sau là loại đơn WP Apex, hành trình 134 mm, có thể điều chỉnh với 30 nấc cho nén tốc độ thấp (3 vòng cho tốc độ cao) và 30 nấc cho hồi phục.

Hệ thống phanh đến từ Brembo, với kẹp phanh bốn piston HyPure gắn xuyên tâm, hoạt động trên cặp đĩa phanh nổi Brembo đường kính 320 mm. Các chi tiết phanh trên RC R được hoàn thiện bằng lớp anod màu đen, nổi bật với logo Brembo sơn đỏ.

KTM 990 RC R cũng được trang bị gói điện tử toàn diện với hai mô-đun tùy chọn, được KTM gọi là các “Gói” – Track và Tech. Gói Track bổ sung chế độ Track Mode vào danh sách chế độ lái, kèm theo hai chế độ tùy chỉnh, kiểm soát chống bốc đầu, hỗ trợ đề-pa, đồng hồ bấm giờ, màn hình hiển thị dữ liệu, phản hồi ga có thể điều chỉnh và hệ thống kiểm soát lực kéo tùy biến.

Gói Tech bổ sung tất cả tính năng của Track Pack và thêm vào hệ thống ga tự động (cruise control), sang số nhanh (quickshifter), điều chỉnh độ trượt động cơ (motor slip regulation) và đèn phanh thích ứng (adaptive brake light). Cả hai gói đều kết hợp với bốn chế độ tiêu chuẩn là Rain, Street, Sport và Custom.

Thông tin vận hành được hiển thị qua màn hình cảm ứng TFT-LCD 8,8 inch hỗ trợ 256 màu, có lớp phủ chống chói, chống vân tay và chống lóa. Cụm công tắc và joystick gắn trên ghi đông cho phép điều khiển các chức năng trên đồng hồ lái, bao gồm âm nhạc, bản đồ, dữ liệu vòng chạy và thông tin vận hành, thông qua ứng dụng KTMConnect.