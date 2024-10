Trình làng xe ga cao cấp 2025 BMW Motorrad C 400 GT và C 400 X

2025 BMW Motorrad C 400 GT và C 400 X mới được tung ra thị trường, có những cập nhật tiên tiến. Đây là mẫu xe ga cao cấp, có thiết kế dành cho việc đi lại ở môi trường đô thị. C 400 GT và C 400 X có giá niêm yết ở thị trường Malaysia lần lượt là 51.500 RM (300,97 triệu đồng) và 47.500 RM (277,59 triệu đồng).

Cả hai phiên bản xe ga trên của BMW đều được trang bị động cơ đơn xi lanh, làm mát bằng chất lỏng, thiết kế OHC và 4 valve, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 34 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 35 Nm tại 5.750 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số CVT với bộ ly hợp khô.

Điểm mới về diện mạo của C 400 X chính là màu sắc kim loại và vành bánh xe sơn màu đỏ, cùng bộ nén phanh màu vàng, cùng bản màu kim loại bão cát. Bên cạnh đó, xe ga này còn được trang bị kính chắn gió, yên ngồi có dọc màu đỏ, sàn để chân bằng thép không gỉ, và thiết bị bảo vệ tay lái.

Trong khi phiên bản C 400 GT với phiên bản Exclusive có màu trắng kim cương và vành xe được sơn màu vàng, yên ngồi màu đen với những sợi chỉ màu vàng tạo độ tương phản và bắt mắt. Xe có các tùy chọn trang bị như đèn sáng sàn với lô-gô BMW và sàn để chân bằng thép không gỉ.

Phía sau xe ga C 400 GT và C 400 X đều được trang bị thùng đựng đồ rộng 43,5 lít. Xe còn có hệ thống báo chống trộm. Trên xe có cụm đồng hồ điều khiển TFT-LCD 6.5 inch cho bản C 400 X và TFT-LCD 10.25 inch cho bản C 400 GT. Bảng điều khiển này có tính năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh của lái xe, các chức năng điện thoại và định vị có sẵn trên ứng dụng BMW Motorrad Connected của xe.

Hệ thống phanh xe C 400 GT và C 400 X gồm phanh đĩa đôi với 4 điểm nén piston, cỡ mâm phanh 265 mm ở phía trước và phanh đĩa đơn 265 mm ở phía sau. Hệ thống treo trên xe gồm phuộc lồng trước và giảm xóc tùy chỉnh tải trước ở phía sau.

Vành bánh xe lớn 15 inch ở phía trước và 14 inch ở phía sau, đi cùng lốp trước và sau có kích cỡ lần lượt là 120/70 và 150/70. Trọng lượng xe nặng 201 kg với bản C 400 GT và 199 kg với bản C 400 X, chiều cao yên ngồi dễ tiếp cận ở mức 775 mm và bình xăng lớn 12,8 lít.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]