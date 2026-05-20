Suzuki lộ xe ga khiến giới mê xe “đứng ngồi không yên”

Tham gia phân khúc maxi-scooter cỡ nhỏ, Burgman 150 hướng tới phong cách lịch lãm và thoải mái. Suzuki tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm sử dụng hàng ngày, từ tư thế ngồi cho đến không gian để chân rộng rãi. Điều này giúp chiếc xe phù hợp không chỉ với nhu cầu di chuyển trong thành phố mà còn đủ thoải mái cho những hành trình dài hơn.

Cung cấp sức mạnh cho Burgman 150 là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 149cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử và công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 14,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Điểm nổi bật đáng giá trên Burgman 150 2026 nằm ở loạt công nghệ hiện đại được trang bị. Xe sở hữu cụm đồng hồ TFT màu hỗ trợ hiển thị dẫn đường Turn-by-Turn, cho phép người lái theo dõi lộ trình trực tiếp trên bảng đồng hồ. Bên cạnh đó là khả năng kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth, mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại hơn hẳn nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Hệ thống chiếu sáng Full LED xuất hiện trên toàn bộ xe, từ đèn pha, đèn hậu cho đến dải đèn định vị DRL. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, hệ thống đèn này còn giúp tăng khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm. Suzuki cũng trang bị cổng sạc USB-C nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động trong quá trình di chuyển – chi tiết nhỏ nhưng ngày càng trở nên quan trọng với người dùng trẻ.

Xe sử dụng hệ thống Smart Key giúp thao tác khởi động thuận tiện hơn, trong khi khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 24–25 lít, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Xe cũng được trang bị bộ mâm 14 inch đi kèm lốp không săm. Xe có trọng lượng khoảng 145–150 kg, chiều cao yên 760 mm và bình xăng dung tích 8 lít, tạo nên sự cân bằng giữa độ đầm chắc và tính linh hoạt khi sử dụng trong phố đông.

Burgman 150 được trang bị phanh đĩa trước sau cùng tùy chọn ABS. Một số phiên bản cao cấp còn được nhắc đến với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS – trang bị vốn hiếm khi xuất hiện trong phân khúc scooter 150cc phổ thông. Nếu những công nghệ này được giữ nguyên khi mở rộng sang các thị trường khác, Burgman 150 hoàn toàn có thể trở thành một trong những mẫu scooter nổi bật nhất phân khúc.