Bảng giá xe máy điện Honda ICON e: cuối tháng 9/2025: Tặng voucher 2 triệu đồng! 

Khác với các mẫu xe máy xăng, giá xe máy điện Honda ICON e: đang cho thấy sự ổn định rất tốt ở mức giá bán lẻ đề xuất chính hãng. Theo khảo sát của chúng tôi tại một số các đại lý, bảng giá xe máy điện Honda ICON e: ở thời điểm cuối tháng 9/2025 như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Honda ICON e: Thể thao 26.803.637 26.803.637 Honda ICON e: Đặc biệt 26.607.273 26.607.273 Honda ICON e: Cao cấp 26.410.909 26.410.909

Lưu ý: Mức giá bán trên đây đã gồm VAT và bộ sạc, và chỉ mang tính tham khảo.

Bên cạnh giá bán hiện ở mức niêm yết của nhà sản xuất thì người mua xe máy điện Honda ICON e: hiện cũng được Honda Việt Nam (HVN) khuyến mại tặng voucher mua phụ kiện chính hãng trị giá 2 triệu đồng hoặc mua trả góp lãi suất 0% tại các HEAD, chương trình sẽ kéo dài tới 15/10.

Ngoài chương trình khuyến mãi của HVN, hầu hết các đại lý còn đưa ra các mức ưu đãi riêng và phổ biến với hình thức miễn phí thuê pin 6 tháng nếu như khách hàng chọn gói thuê pin.

Hiện nay, xe máy điện Honda ICON e: được bán ra chưa kèm pin, người sử dụng có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

- Thuê pin: Chi phí thuê 343.637 đồng/tháng, đặt cọc 2 triệu đồng/pin.

- Mua pin: Giá mua là 9.621.818 đồng/pin.

Như vậy, có thể thấy giá xe máy điện Honda ICON e: không chỉ hợp lý, mà còn không có tình trạng "đội giá" như một số mẫu xe máy khác của Honda. Điều này giúp khách hàng có thể sở hữu mẫu xe này với giá tốt, đồng thời được hưởng nhiều ưu đãi từ hãng cũng như các đại lý.

Xe máy điện Honda ICON e: được trang bị động cơ điện gắn bánh sau, công suất 1,5 kW, mô-men xoắn cực đại 85 Nm, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Tốc độ tối đa 48 km/h nên người điều khiển không cần có bằng lái xe mà chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên, xe có hai chế độ vận hành: Tiêu chuẩn và ECO.

Pin lithium do Honda phát triển có thiết kế nhỏ gọn, dễ tháo rời, cho phép sạc trực tiếp hoặc sạc rời. Một lần sạc đầy giúp xe đi được khoảng 71 km. Ngoài thiết kế nhỏ gọn linh hoạt và bền bỉ xe còn có đèn LED toàn bộ, màn hình kỹ thuật số, ổ khóa cơ, khóa cốp, hộc chứa đồ đầu xe kèm cổng USB. Hệ thống phanh kết hợp CBS, giảm xóc trước ống lồng và sau lò xo đôi giúp xe vận hành ổn định, kể cả khi chở thêm người.