Giá ngang Exciter, mô tô mới gây chú ý với loạt trang bị đáng tiền

Dù sử dụng chung nền tảng kỹ thuật, hai mẫu xe được phát triển theo những phong cách khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

T250 sở hữu thiết kế motard với phần đầu xe gọn gàng, không trang bị kính chắn gió, hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Trong khi đó, T250X mang phong cách adventure-touring cỡ nhỏ, nổi bật với kính chắn gió phía trước và tư thế ngồi cao hơn, phù hợp cho những hành trình đường dài hoặc khám phá nhiều dạng địa hình.

Cả hai đều được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 249,4 cc, sử dụng hệ thống phối khí SOHC 4 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 24,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ truyền động bằng xích.

Hệ thống treo trên cả T250 và T250X gồm phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh nhằm tăng cường an toàn khi vận hành.

Bộ đôi sử dụng bánh trước 19 inch đi cùng lốp 90/90 và bánh sau 17 inch với lốp 110/90. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường nhựa và những cung đường gồ ghề nhẹ, đặc biệt phù hợp với định hướng adventure của T250X.

Khoang lái được trang bị màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị các thông số vận hành cơ bản. Hai cổng sạc USB bố trí hai bên cụm đồng hồ giúp người dùng thuận tiện sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Về kích thước, cả hai mẫu xe đều có chiều cao yên 830 mm, trọng lượng 154 kg và bình nhiên liệu dung tích 11,7 lít, mang đến sự cân bằng giữa khả năng điều khiển và quãng đường di chuyển sau mỗi lần tiếp nhiên liệu.

Tại Malaysia, Morbidelli T250 có giá bán 7.988 ringgit (khoảng 51,5 triệu đồng), trong khi T250X được niêm yết ở mức 9.888 ringgit (khoảng 63,7 triệu đồng).