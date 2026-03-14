Mitsubishi ra mắt Triton bản “nhà vô địch”, sản xuất giới hạn 270 xe

Mitsubishi Motors vừa công bố kế hoạch ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu bán tải Mitsubishi Triton mang tên Championship Edition tại thị trường Đông Nam Á. Dòng xe này được phát triển nhằm kỷ niệm chiến thắng của đội đua Mitsubishi Ralliart tại giải địa hình khắc nghiệt Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025.

Mitsubishi Triton Championship Edition sẽ được bán ra tại Malaysia từ giữa tháng 3 với hai biến thể dựa trên các phiên bản Athlete và AT Premium. Tổng số lượng xe sản xuất giới hạn chỉ 270 chiếc, trong đó bản Athlete chiếm 150 xe và bản AT Premium chiếm 120 xe. Ngoài giá trị sưu tầm, cả hai đều được nâng cấp về ngoại thất và bổ sung trang bị tiện nghi so với bản tiêu chuẩn.

Biến thể cao cấp nhất là Triton Athlete Championship Edition có giá 169.980 ringgit (khoảng 1,127 tỷ đồng) chỉ có màu sơn Jet Black Mica, đi kèm bộ tem đặc trưng và lốp địa hình chuyên dụng nhằm tối ưu khả năng vận hành trên các cung đường phức tạp.

Khoang nội thất được nâng cấp màn hình giải trí 9 inch thay cho loại 7 inch, bổ sung hệ thống camera quan sát toàn cảnh và chi tiết tựa đầu ghế thêu logo kỷ niệm AXCR. Xe sử dụng động cơ turbo diesel 2.4L 4N16 tăng áp kép, sản sinh công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, kết hợp hệ dẫn động hai cầu Super-Select II cùng nhiều chế độ lái.

Trong khi đó, Triton AT Premium Championship Edition có mức giá dễ tiếp cận hơn là 155.980 ringgit (khoảng 1,034 tỷ đồng) hướng đến khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa tính thể thao và chi phí hợp lý. Phiên bản này khoác màu White Diamond, nổi bật với bộ mâm thể thao 18 inch sơn đen, thanh thể thao phía sau thùng hàng và các chi tiết ốp cản mang phong cách motorsports.

Nội thất xe cũng có điểm nhấn logo AXCR trên tựa đầu ghế, nhưng sử dụng cấu hình động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn với công suất khoảng 184 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, đi kèm hệ dẫn động Easy-Select.

Theo kế hoạch, các phiên bản Championship Edition sẽ có mặt tại đại lý từ ngày 11–13/3/2026 tùy thị trường. Bên cạnh cấu hình đặc biệt, khách hàng sở hữu dòng xe này còn nhận bộ quà tặng độc quyền gồm ốp bọc chìa khóa và bộ decal thể thao, nhấn mạnh tính cá nhân hóa cho mẫu bán tải mang dấu ấn chiến thắng tại đấu trường địa hình châu Á.