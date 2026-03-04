Vì sao đăng kiểm ùn tắc những ngày đầu thực hiện quy định mới?

Do thay đổi quy định mới gây chậm

Báo cáo Bộ Xây dựng về những khúc mắc những ngày đầu thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, từ ngày 2/3/2026 (ngày thứ Hai đầu tuần) các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc thực hiện cấp GCN bản điện tử.

Trường hợp chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy thì cơ sở đăng kiểm in ra (không dùng phôi) từ phần mềm và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Trên GCN có thể hiện mức khí thải mà phương tiện đạt được (VD mức 3 hoặc mức 4 ...), có mã QR-code liên kết tới bản thể hiện GCN điện tử trên trang Web của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chủ xe cũng có thể tra cứu GCN bản điện tử trên trang Web của Cục và in ra nếu muốn.

Trong ngày đầu thực hiện các quy định mới có một số lỗi phát sinh và thời gian thực hiện kiểm định bị chậm hơn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, do là ngày đầu thực hiện áp dụng phương thức cấp GCN điện tử, có rất nhiều việc cùng được triển khai đồng bộ như: nâng cấp phần mềm, đường truyền, đồng bộ dữ liệu…nên không tránh khỏi phát sinh các sự cố ngoài ý muốn, đặc biệt nghẽn kết nối, chậm đồng bộ dữ liệu do cùng lúc đồng bộ dữ liệu trên toàn hệ thống.

Thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ mới theo Quyết định 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quy trình đo khí thải phải được thực hiện đo và kiểm soát nghiêm ngặt hơn nên cũng kéo dài thời gian hơn.

Việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử cùng quy trình kiểm định khí thải mới đã gây tắc nghẽn hệ thống đăng kiểm

Hệ thống phần mềm cấp GCN điện tử phát sinh lỗi kỹ thuật khi xử lý đồng thời số lượng lớn dữ liệu, có lúc quá tải cục bộ dẫn đến tình trạng nghẽn kết nối, chậm đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở đăng kiểm và hệ thống trung tâm;

Một số lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp chức năng mới (ký số, xác thực mã QR, liên thông dữ liệu, phần mềm, nội dung tem kiểm định);

Các phương tiện vẫn được kiểm định đầy đủ các công đoạn chuyên môn; tuy nhiên việc in tem kiểm định và xuất GCN điện tử có thể bị sự cố, bị chậm do hệ thống chưa xử lý hoàn tất.

Đến sáng nay 3/3, các lỗi kỹ thuật đã được khắc phục cơ bản, hệ thống đã vận hành ổn định trở lại. Các cơ sở đăng kiểm đã cấp GCN kiểm định điện tử được thông suốt, chủ xe đã tra cứu được GCN ngay khi được cấp và không còn bị vướng mắc.

Còn tồn hàng nghìn GCN chưa xử lý

Thống kê cho thấy, trong ngày 2/3 số lượng phương tiện kiểm định trên hệ thống là 19.533. Số lượng GCN đã phát hành là 13.616; Số lượng GCN đã cấp chưa phát hành là 1.173; Số lượng phương tiện đã đồng bộ lên hệ thống cấp GCN nhưng chưa thực hiện xử lý là 3.647…

Còn trong ngày 3/3, số lượng phương tiện kiểm định trên hệ thống là 11.102 . Số lượng GCN đã phát hành là 7.345; Số lượng GCN đã cấp chưa phát hành là 1.091 Số lượng phương tiện đã đồng bộ lên hệ thống cấp GCN nhưng chưa thực hiện xử lý là 1.593 …

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong giai đoạn đầu có thể phát sinh một số vướng mắc kỹ thuật, song Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khắc phục nhanh nhất, bảo đảm hoạt động kiểm định diễn ra thông suốt, đúng quy định.

Quy trình kiểm tra khí thải theo phương pháp đo gia tốc tự do đối với động cơ diesel; đo không tải tốc độ thấp và cao đối với động cơ xăng, các yêu cầu giám sát chu trình đo và ghi nhận giá trị theo quy định đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn cụ thể.

Các Trung tâm Đăng kiểm cũng được yêu cầu rà soát quy trình, nâng cấp phần mềm thiết bị, kết nối, bổ sung các thiết bị cần thiết như cảm biến tốc độ, cảm biến nhiệt độ, cảm biến oxy, thiết bị đo khí thải; bảo đảm đáp ứng đúng phương pháp kiểm tra theo QCVN 85:2025/BNNMT cũng như hướng dẫn của Cục.

"Nhìn chung, công tác chuẩn bị đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ về thể chế, kỹ thuật và con người trước thời điểm chính thức áp dụng, mặc dù không tránh khỏi các sự cố không mong muốn trong những ngày đầu triển khai và đang được khắc phục dần một cách triệt để", Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo.