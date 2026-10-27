Wuling trình làng loạt mẫu xe điện mới tại Việt Nam

Wuling cùng TMT Group đã giới thiệu dải sản phẩm mới gồm mẫu xe điện Mini Macaron, Bingo 2026, Darion và Grango tại TP.HCM. Bên cạnh việc công bố sản phẩm và giá bán, sự kiện tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận và lái thử các dòng xe điện của thương hiệu Trung Quốc, từ xe đô thị cỡ nhỏ đến MPV phục vụ gia đình và kinh doanh vận tải.

Sự xuất hiện đồng thời của bốn mẫu xe cho thấy Wuling đang mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng tại Việt Nam. Thay vì tập trung vào nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển trong đô thị, danh mục mới còn hướng đến gia đình đông thành viên và khách hàng kinh doanh dịch vụ đưa đón.

Trong đó, Wuling Mini EV Macaron và Darion là hai sản phẩm được chú trọng tại đợt ra mắt lần này. Macaron hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với thiết kế nhỏ gọn, cấu hình 5 cửa và ngàm ghế trẻ em ISOFIX. Xe có hai phiên bản, phạm vi di chuyển công bố 205 km và 300 km, giá lần lượt 279 triệu đồng và 339 triệu đồng.

Với Darion, Wuling tiếp cận nhóm khách hàng cần không gian rộng hơn. Mẫu MPV điện này có cấu hình 7 chỗ, ba hàng ghế theo sơ đồ 2-2-3 và cửa trượt điện, hướng đến cả gia đình nhiều thế hệ lẫn nhu cầu đưa đón hành khách. Hai phiên bản Eco và Luxury có phạm vi di chuyển công bố lần lượt 450 km và 500 km, giá 769 triệu đồng và 839 triệu đồng.

Hai mẫu xe còn lại bổ sung lựa chọn ở các nhóm khách hàng khác nhau. Wuling Bingo 2026 là hatchback điện 5 chỗ, có phạm vi hoạt động 333-410 km tùy phiên bản. Xe được trang bị pin LFP, hỗ trợ sạc nhanh CCS2, camera 360 độ và hai màn hình 10,25 inch. Ba phiên bản Base, Plus và Max có giá từ 409 triệu đồng đến 499 triệu đồng.

Trong khi đó, Wuling Grango là mẫu xe MPV điện 7 chỗ hướng đến hoạt động vận tải hành khách và kinh doanh dịch vụ. Xe có phạm vi di chuyển khoảng 300 km theo chu trình CLTC, giá niêm yết 519 triệu đồng. Với nhóm khách hàng kinh doanh, chi phí vận hành và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc sẽ là những yếu tố cần cân nhắc bên cạnh giá mua ban đầu.

Wuling Mini EV Macaron và Darion là hai sản phẩm được chú trọng tại đợt ra mắt lần này.

Ba phiên bản Base, Plus và Max có giá từ 409 triệu đồng đến 499 triệu đồng.

Theo nhà sản xuất, trong tháng 10/2026, các mẫu xe được áp dụng những chương trình ưu đãi khác nhau. Mini EV Macaron được giảm trực tiếp 10 triệu đồng và tặng trạm sạc gia đình 7 kW khi đặt trước. Darion có mức giảm trực tiếp 19 triệu đồng, kèm các quyền lợi theo chương trình bán hàng. Với Bingo, ưu đãi dao động từ hỗ trợ chi phí sạc điện 12 triệu đồng đến giảm trực tiếp 40 triệu đồng, tùy phiên bản. Grango được hỗ trợ chi phí sạc điện trị giá 12 triệu đồng.

Các mẫu xe cũng đi kèm những chính sách tặng bộ sạc cầm tay và trụ sạc AC CCS2 công suất 7 kW theo từng chương trình. Đây là vấn đề đáng quan tâm với người mua xe điện lần đầu, bởi chi phí lắp đặt và sự thuận tiện khi sạc tại nhà có thể ảnh hưởng đến quyết định sở hữu xe.

Wuling Grango là mẫu xe MPV điện 7 chỗ hướng đến hoạt động vận tải hành khách và kinh doanh dịch vụ.

Mini EV Macaron được giảm trực tiếp 10 triệu đồng và tặng trạm sạc gia đình 7 kW khi đặt trước.

Song song với sản phẩm, TMT Group cũng phát triển mạng lưới sạc TMT E-GREEN, hướng đến phục vụ người dùng và mở rộng mô hình trạm sạc mở trong thời gian tới.