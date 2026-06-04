Kawasaki nâng cấp Z650S 2026, giá bán dễ chịu

So với thế hệ tiền nhiệm, Z650S 2026 mới tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người lái thông qua những thay đổi về công thái học, đồng thời sở hữu diện mạo hiện đại hơn. Xe được trang bị ghi-đông rộng hơn và đặt nhô về phía trước đôi chút, trong khi vị trí để chân được dịch chuyển về phía sau. Chiều cao yên cũng tăng từ 795 mm lên 805 mm, tạo nên tư thế ngồi thể thao hơn nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bình nhiên liệu được thiết kế lại với các đường nét góc cạnh hơn, dù dung tích vẫn giữ nguyên ở mức 15 lít. Các tấm ốp thân xe được thiết kế lại theo ngôn ngữ Sugomi đặc trưng của hãng xe Nhật, mang đến vẻ ngoài sắc sảo và mạnh mẽ hơn. Cụm đèn pha và đèn hậu cũng được tái thiết kế, góp phần tăng tính nhận diện cho mẫu xe trong phân khúc naked bike tầm trung.

Cụm tay lái của xe được nâng cấp với đồng hồ TFT-LCD màu kích thước 4,3 inch, hỗ trợ hai giao diện hiển thị khác nhau để người dùng lựa chọn theo sở thích. Hệ thống này còn tích hợp kết nối Bluetooth, cho phép người lái đồng bộ với điện thoại thông minh để theo dõi các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành.

Về sức mạnh, Z650S 2026 vẫn duy trì khối động cơ hai xi-lanh song song, làm mát bằng dung dịch, dung tích 649 cc vốn đã được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành linh hoạt. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 68 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.700 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, giúp việc sang số trở nên mượt mà hơn, đặc biệt trong các tình huống giảm số gấp. Bộ sang số nhanh Quick Shifter được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Trang bị an toàn trên Z650S 2026 tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo hai cấp độ. Hệ thống phanh trước sử dụng cặp đĩa đôi đường kính 300 mm đi kèm cùm phanh hai piston, trong khi phía sau là đĩa đơn 220 mm với cùm phanh một piston.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng đường kính 41 mm ở phía trước và giảm xóc đơn phía sau có khả năng điều chỉnh tải trước. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch ở cả hai bánh, đi cùng lốp kích thước 120/70 phía trước và 160/60 phía sau. Trọng lượng vận hành được công bố ở mức 190 kg, hứa hẹn duy trì đặc tính linh hoạt vốn là thế mạnh của dòng Z650S 2026 trong điều kiện đô thị cũng như những hành trình đường trường.

Tại thị trường Malaysia, Z650S 2026 được bán với mức giá 35.600 ringgit - khoảng 236 triệu đồng.