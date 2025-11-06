Suzuki GSX-8T 2025 và GSX-8TT 2025 trình làng: Kim cổ giao thoa, giá dễ chịu

Ra mắt tại khuôn khổ Giải đua Petronas Grand Prix Malaysia 2025, bộ đôi Suzuki GSX-8T 2025 và Suzuki GSX-8TT 2025 đều mang đậm phong cách cổ điển. Được lấy cảm hứng từ huyền thoại Suzuki T500 Titan, cả hai mẫu mô tô mới trình làng đều được trang bị công nghệ và hiệu năng hiện đại đặc trưng của dòng GSX thế hệ mới.

Về mặt thiết kế, GSX-8TT mang phong cách thể thao cổ điển nổi bật với mâm xe sơn vàng, ốp đầu và bảo vệ động cơ, cùng yên xe được khâu chỉ thủ công, tạo cảm giác cao cấp. Ốp két nước được sơn đen, tăng vẻ mạnh mẽ cho tổng thể xe.

Trong khi đó, GSX-8T giữ thiết kế tối giản hơn với đèn pha tròn LED đơn không ốp, mâm xe sơn đen, phuộc trước mạ vàng anodized, cùng ốp két nước màu bạc satin, gợi liên tưởng đến những mẫu mô tô cổ điển của thập niên 1970.

GSX-8T và GSX-8TT sử dụng chung khối động cơ hai xy-lanh song song, dung tích 776 cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị hệ thống cam đôi DOHC. Động cơ này sản sinh công suất cực đại 82,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 78 Nm tại 6.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp tích hợp quickshifter cho phép sang số nhanh, kết hợp với truyền động xích truyền thống, mang lại cảm giác lái thể thao và trực tiếp.

Cả hai đều sử dụng cụm đồng hồ TFT-LCD 5 inch hiển thị màu với đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết. Xe được trang bị ba chế độ lái khác nhau, bao gồm Mode A cho khả năng phản ứng mạnh mẽ nhất, Mode B cân bằng giữa sức mạnh và độ êm ái, và Mode C – chế độ mưa (Rain Mode) – giúp giảm công suất, tăng độ an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt.

Xe cũng được trang bị hệ thống tay ga điện tử (ride-by-wire) mang đến độ chính xác cao trong phản hồi động cơ, đồng thời đi kèm ba mức kiểm soát lực kéo (traction control) có thể tắt hoàn toàn tùy nhu cầu người lái. Tính năng Low RPM Assist hỗ trợ duy trì vòng tua thấp, giúp xe không bị tắt máy khi khởi động hoặc di chuyển chậm trong đô thị.

Suzuki GSX-8T 2025 và Suzuki GSX-8TT 2025 đều sử dụng mâm 17 inch với lốp kích thước 120/70 ở bánh trước và 180/55 ở bánh sau, mang lại khả năng bám đường tốt và ổn định khi vào cua. Hệ thống treo do Kayaba (KYB) cung cấp, bao gồm phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn sau có thể điều chỉnh tải trước, đảm bảo sự cân bằng giữa thoải mái và hiệu năng vận hành. Hệ thống phanh được trang bị hai đĩa đôi đường kính 310 mm ở bánh trước và một đĩa đơn 240 mm ở bánh sau, mang lại hiệu quả hãm tốc mạnh mẽ và chính xác.

Giá bán của GSX-8T là 59.600 ringgit (khoảng 374 triệu đồng) trong khi giá bán của GSX-8TT là 63.600 ringgit (khoảng 399 triệu đồng).