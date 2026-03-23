Mô tô scrambler giá ngang Honda Air Blade, trang bị vượt kỳ vọng

Mẫu mô tô được phân phối bởi MForce Bike Holdings, KTNS TT Classic 150 mang phong cách scrambler đặc trưng phù hợp với những khách hàng thích phong cách hoài cổ. Mẫu xe này sở hữu khoảng sáng gầm cao, và hướng tới phân khúc entry-level với những khách hàng tìm kiếm một chiếc mô tô nhỏ gọn nhưng vẫn có thiết kế hoài cổ phù hợp sở thích.

TT Classic 150 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 150 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 10,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm, truyền lực tới bánh sau thông qua hộp số 5 cấp kết hợp hệ truyền động xích. Đây là cấu hình điển hình trong phân khúc, ưu tiên sự đơn giản, độ bền và chi phí vận hành thấp hơn là hiệu năng cao.

Khung gầm của xe mang đậm chất scrambler cổ điển với bộ vành căm kích thước 18 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi kèm lốp bản rộng lần lượt 110/90 và 120/70. Hệ thống treo trước dạng phuộc ống lồng trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước, cho phép người dùng tùy biến theo tải trọng hoặc điều kiện vận hành.

Trang bị an toàn dừng lại ở hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh mang tới sự an toàn khi vận hành. Xe được trang bị bảng đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản như cấp số và mức nhiên liệu, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, mang lại tính hiện đại nhất định trong tổng thể thiết kế cổ điển.

Tại thị trường Malaysia, KTNS TT Classic 150 2026 được bán với mức giá 6.888 ringgit - khoảng 46,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.