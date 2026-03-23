Honda GB500 lộ diện: “át chủ bài” mới khuấy động phân khúc retro

Honda GB500 là một mẫu mô tô cổ điển hoàn toàn mới được phát triển dựa trên nền tảng của dòng GB huyền thoại của thập niên 1980, vốn nổi tiếng với triết lý thiết kế tối giản nhưng giàu bản sắc cơ khí. Đương nhiên, mẫu xe này sẽ có những trang bị và điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng hiện đại.

Theo các thông tin ban đầu, GB500 dự kiến sẽ theo đuổi ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro hiện đang được ưa chuộng trong những năm gần đây. Đây là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển đặc trưng với các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại. Những chi tiết mang tính biểu tượng như đèn pha tròn, bình xăng dáng thuôn gọn kiểu retro cùng các đường nét thiết kế tinh giản nhưng tinh tế được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên mẫu xe này.

Tổng thể, GB500 có thể được định vị ở điểm giao thoa giữa phong cách cafe racer và một mẫu xe cổ điển đa dụng. Với lối thiết kế này, xe đủ linh hoạt để phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày nhưng vẫn giữ được chất “chơi xe” rõ rệt.

Về sức mạnh, giới chuyên môn nhận định khả năng cao Honda sẽ tận dụng khung gầm và hệ truyền động từ dòng 500 series. Điều này đồng nghĩa với mẫu xe mới sẽ sử dụng chung khối động cơ hai xi-lanh thẳng hàng dung tích 471cc. Việc áp dụng nền tảng này không chỉ giúp Honda tối ưu chi phí phát triển mà còn rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải khắt khe như Euro 5.

Theo dự kiến, Honda GB500 sẽ chính thức trình làng vào nửa đầu năm 2026.