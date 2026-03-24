Sự khác biệt của Honda CR-V so với đối thủ Hyundai Tucson

Honda CR-V và Hyundai Tucson đều thuộc phân khúc SUV hạng C nhưng khác biệt rõ rệt về định hướng thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng. Honda CR-V mang phong cách chững chạc, tinh tế với các đường nét gọn gàng và thiên về sự thực dụng. Trong khi đó, dòng Hyundai Tucson nổi bật với thiết kế Sensuous Sportiness (Thể thao nhạy cảm) với những chi tiết táo bạo, đường nét góc cạnh và đậm tính tương lai.

Về kích thước, điểm rõ nhận ra là CR-V dài và cao hơn đôi chút. Từ đó giúp cho dòng xe của Honda này có lợi thế về khoảng sáng gầm và khả năng đi địa hình nhẹ tốt hơn. Còn Tucson có chiều dài cơ sở lớn hơn mang lại không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn.

Ở góc độ nội thất, Honda CR-V có sự khác biệt so với đối thủ Tucson ở chỗ, dòng xe CR-V thiên về sự tiện dụng và cao cấp với HUD, cụm đồng hồ 10,2 inch và bố trí tối ưu cho người lái. Phía Tucson tuy nhiên không phải kém cạnh, khi dòng xe từ thương hiệu Hàn Quốc lại vượt trội về công nghệ hiển thị với màn hình cong kép 12,3 inch. Các trang bị nội thất của Tucson cũng thể hiện cách thiết kế hiện đại và nhiều tiện nghi như đèn nội thất 64 màu hay âm thanh Bose.

Về cấu hình chỗ ngồi, Honda CR-V có tùy chọn 7 chỗ linh hoạt hơn cho gia đình đông người còn Tucson chỉ có 5 chỗ. Trong khi, về vận hành thì CR-V nổi bật với hệ truyền động hybrid i-MMD tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái, kết hợp cả cơ chế hybrid nối tiếp và song song tương tự Nissan Kicks. Hyundai Tucson dù đa dạng động cơ hơn gồm xăng, dầu và turbo nhưng lại không có hybrid. Do đó, Tucson có phần thiên về sức mạnh truyền thống. Chính về thế về mức tiêu thụ nhiên liệu của CR-V đặc biệt bản hybrid tốt hơn đáng kể so với Tucson.

Về hệ dẫn động, Honda CR-V có tùy chọn AWD hỗ trợ địa hình tốt. Trong khi đó, Tucson chủ yếu dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn của CR-V tập trung vào gói Honda Sensing với các tính năng hỗ trợ lái quen thuộc và hoạt động ổn định.

Hyundai Tucson sử dụng Hyundai SmartSense với nhiều tính năng tương đương nhưng bổ sung thêm một số công nghệ như hỗ trợ tránh va chạm khi lùi PCA. Về trải nghiệm lái, Honda CR-V hướng đến sự êm ái, ổn định và tiết kiệm. Hyundai Tucson mang lại cảm giác trẻ trung, công nghệ và nhiều tiện ích hơn.

Về tổng thể, Honda CR-V phù hợp với người dùng gia đình cần không gian, tiết kiệm và độ bền. Trong khi Tucson hấp dẫn người trẻ nhờ thiết kế nổi bật, nhiều trang bị và cảm giác hiện đại.