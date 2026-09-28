Honda tung CB250SS: Mô tô 250 cc phong cách Scrambler, nhìn là muốn “xuống tiền”

Là một mẫu mô tô Neo-Retro kết hợp thiết kế Scrambler, CB250SS hướng tới người dùng mới chơi hoặc cần một mẫu xe linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Theo Honda, tên gọi CB250SS không mang ý nghĩa Supersport. Hai chữ “SS” được hãng sử dụng để thể hiện “Style” và “Story”, với định hướng cho phép người dùng cá nhân hóa phong cách của xe.

CB250SS Concept được trang bị đèn pha tròn đi kèm lưới bảo vệ, phía trên có tấm chắn nhỏ mang phong cách biển số. Xe sử dụng phuộc trước USD, chắn bùn trước thiết kế theo phong cách Scrambler và lốp gai dạng Block Pattern. Bình xăng sơn trắng kết hợp họa tiết đỏ, logo CB kích thước lớn và dòng chữ 250SS.

Phía sau là yên bánh mỳ màu nâu cùng với đó là giảm xóc đơn Monoshock kết hợp cơ cấu Linkage. Hệ thống ống xả được bố trí bên phải với hai đầu ống xả. Bên dưới động cơ, xe cũng được trang bị có tấm bảo vệ gầm.

Honda xác nhận CB250SS sử dụng động cơ một xi-lanh, dung tích 250cc, làm mát bằng dung dịch. Hiện các thông số về công suất và mô-men xoắn chưa được công bố chi tiết

Mẫu xe được giới thiệu với cụm đồng hồ TFT dạng tròn, hệ thống kết nối và phanh ABS. Honda cũng cho biết sẽ phát triển các phụ kiện để người dùng có thể thay đổi phong cách của xe theo hướng Scrambler, Retro hoặc Street.

Dù hiện vẫn mang tên Concept, Honda xác nhận phiên bản sản xuất của CB250SS dự kiến sẽ được đưa vào thị trường Trung Quốc vào mùa xuân năm 2027. Các thông tin về giá bán, trọng lượng và thông số kỹ thuật chi tiết sẽ được công bố sau.