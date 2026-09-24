Honda tung CB500 SUPER FOUR bản màu cực lạ: 4 xi-lanh, E-Clutch, giá gần 169 triệu

Phiên bản CB500 SUPER FOUR Classic Color Edition là một bản cập nhật màu sắc mới với các mảng màu đỏ, trắng và xanh được phân chia rõ ràng trên bình xăng và dàn áo hai bên, tạo nên diện mạo khác biệt so với phiên bản màu tiêu chuẩn. Mâm xe màu vàng được sử dụng đồng bộ trên phiên bản mới. Bên cạnh bộ màu đặc biệt, xe vẫn duy trì thiết kế đặc trưng của dòng Super Four với đèn pha tròn và kiểu dáng mang phong cách mô tô Nhật Bản.

CB500 SUPER FOUR tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 502cc, cấu hình DOHC 16 van và làm mát bằng dung dịch. Động cơ có đường kính piston 60 mm, hành trình piston 44,4 mm và tỷ số nén 12,3:1. Công suất tối đa đạt 52,8 kW, tương đương khoảng 71,8 PS tại 11.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 47,1 Nm tại 10.000 vòng/phút. Với hành trình piston ngắn, động cơ được thiết kế để vận hành ở dải vòng tua cao.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên CB500 SUPER FOUR là hệ thống Honda E-Clutch. Công nghệ này sử dụng cơ cấu điều khiển ly hợp bằng điện tử, cho phép người lái khởi hành, sang số và dừng xe mà không cần thao tác tay côn trong những điều kiện phù hợp. Honda vẫn giữ lại tay côn truyền thống, vì vậy người lái có thể chuyển sang điều khiển ly hợp thủ công bất cứ lúc nào.

Hệ thống E-Clutch được kết hợp với công nghệ Throttle-by-Wire, đồng thời hỗ trợ chức năng Blipping khi về số nhằm điều chỉnh vòng tua động cơ theo cấp số được lựa chọn. Xe cũng được trang bị các chế độ lái Riding Mode và hệ thống Honda Selectable Torque Control, có chức năng kiểm soát độ trượt của bánh sau.

Phía trước người lái là màn hình màu TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync. Tùy theo tính năng được hỗ trợ, hệ thống có thể cung cấp các chức năng liên quan đến dẫn đường, thông tin hành trình và kết nối với thiết bị liên lạc. Việc sử dụng màn hình TFT và hệ thống kết nối điện thoại được tích hợp trên nền thiết kế tổng thể mang phong cách cổ điển với đèn pha tròn.

CB500 SUPER FOUR có chiều dài 2.103 mm, rộng 775 mm và cao 1.083 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.412 mm, trong khi chiều cao yên là 780 mm. Trọng lượng vận hành của xe ở mức 188 kg và bình nhiên liệu có dung tích 14,5 lít. Xe sử dụng mâm 17 inch, với lốp trước kích thước 120/70ZR17 và lốp sau 160/60ZR17. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa đôi ở phía trước và phanh đĩa đơn ở phía sau.

Tại Trung Quốc, Honda CB500 SUPER FOUR Classic Color Edition được niêm yết với giá 43.480 nhân dân tệ - khoảng gần 169 triệu đồng.