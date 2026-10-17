Honda Super Cub 110 nội địa Nhật giá chỉ 57 triệu đồng

Super Cub 110 được nâng cấp đáng kể từ năm 2022 với động cơ hành trình dài đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới, bánh xe hợp kim, lốp không săm, phanh đĩa trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh. Phanh sau vẫn sử dụng loại tang trống. Cụm đồng hồ được bổ sung thông tin vị trí số và đồng hồ xem giờ.

Cả hai phiên bản đều trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 109 cc, cho công suất tối đa 8,0 PS tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ có đường kính xi-lanh x hành trình piston 47,0 x 63,1 mm, tỷ số nén 10,0:1 và kết hợp hộp số 4 cấp.

Ở bản tiêu chuẩn, xe sử dụng bánh hợp kim 17 inch, lốp trước 70/90-17 và lốp sau 80/90-17. Trọng lượng khi sẵn sàng vận hành khoảng 101 kg, chiều cao yên 738 mm và chiều dài cơ sở 1.205 mm. Các tùy chọn màu sắc gồm xanh dương ánh kim, be, trắng cổ điển và xanh lá ánh kim.

Trong khi đó, Super Cub 110 Pro được phát triển phục vụ hoạt động thương mại như giao báo và vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Xe sử dụng bánh 14 inch ở cả hai đầu, có trọng lượng khoảng 111 kg, chiều cao yên 740 mm và chiều dài cơ sở 1.225 mm. Phiên bản này cũng được điều chỉnh hệ thống phanh và một số chi tiết kết cấu để phù hợp với nhu cầu sử dụng cường độ cao. Màu xanh dương đậm là màu chủ đạo của bản Pro.

Tại Nhật Bản, Super Cub 110 có giá 352.000 yên, tương đương khoảng 57,5 triệu đồng; Super Cub 110 Pro có giá 396.000 yên, tương đương khoảng 65 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại.