Hé lộ mẫu ô tô sedan vừa được làm mới, giá chỉ ngang Honda SH

Theo Carscoops, Tata Aeris sẽ chính thức được giới thiệu vào ngày 25/9, trở thành mẫu sedan mới trong phân khúc xe giá rẻ tại Ấn Độ. Những hình ảnh giới thiệu ban đầu bị rò rỉ cho thấy mẫu xe có diện mạo mới khá bắt mắt, dù vẫn sử dụng nền tảng thiết kế của Tigor.

Tata Tigor hiện tại được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và đã trải qua hai lần nâng cấp vào các năm 2020 và 2025. Sau gần 10 năm, Tata quyết định thay thế Tigor bằng Aeris. Tuy nhiên, thay vì phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới, hãng thực hiện một cuộc cải tổ lớn về thiết kế ngoại thất và đổi tên sản phẩm.

Hình ảnh teaser cho thấy Tata Aeris sở hữu cụm đèn pha LED thiết kế sắc nét, lấy cảm hứng từ mẫu Tiago vừa được nâng cấp. Cản trước cũng được tạo hình thể thao hơn với các khe hút gió lớn. Ở phía sau, mẫu sedan mới có cụm đèn hậu LED được thiết kế lại. Một trong những hình ảnh giới thiệu còn cho thấy xe sử dụng màu tím mới.

Bản vẽ bằng sáng chế bị rò rỉ cũng cho thấy Aeris vẫn giữ kiểu dáng sedan với phần cốp tách biệt khỏi khoang hành khách. Kích thước xe được cho là tương đương Tigor, với chiều dài khoảng 3.995mm.

Nội thất Aeris dự kiến tiếp tục được nâng cấp về vật liệu, tiện nghi và công nghệ. Tuy nhiên, nhiều trang bị hiện đại đã xuất hiện trên Tigor sau đợt nâng cấp năm 2025, trong đó có màn hình giải trí 10,25 inch và vô-lăng hai chấu tích hợp logo Tata phát sáng.

Theo Autocar India, Tata Aeris nhiều khả năng tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ của Tigor thay vì được trang bị hệ truyền động hoàn toàn mới.

Phiên bản động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1,2 lít, hút khí tự nhiên cho công suất khoảng 85 mã lực. Trong khi đó, phiên bản sử dụng nhiên liệu kép xăng/CNG có công suất khoảng 74 mã lực.

Trên Tigor, động cơ truyền sức mạnh tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Tata cũng được cho là có thể phát triển phiên bản xe điện để thay thế Tigor EV từng được đưa vào danh mục sản phẩm từ năm 2019, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố.

Giá bán chính thức của Aeris sẽ được Tata công bố khi xe ra mắt ngày 25/9. Theo Carscoops, mức giá dự kiến tương đương Tigor hiện tại, từ khoảng 570.000 rupee, tương đương khoảng 155 triệu đồng, và cao nhất khoảng 910.000 rupee, tương đương hơn 247 triệu đồng.

Mức giá này giúp Tata Aeris tiếp tục nằm trong nhóm sedan có giá dễ tiếp cận nhất tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Suzuki Dzire, Hyundai Aura và Honda Amaze. Đây đều là những mẫu sedan cỡ nhỏ hưởng lợi từ chính sách thuế tại Ấn Độ dành cho ô tô có chiều dài dưới 4m.