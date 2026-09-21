Honda CBR600RR 2026 trình làng: Mạnh 121 mã lực, giá từ 262 triệu đồng

CBR600RR 2026 sở hữu thiết kế đặc trưng của một mẫu supersport, với phần đầu xe thấp, thân xe thuôn gọn và tư thế lái thiên về hiệu năng vận hành. Dàn áo được thiết kế chú trọng khả năng tối ưu luồng không khí, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố ngoại hình.

Xe có chiều dài cơ sở 1.370 mm, chiều cao yên 820 mm và trọng lượng vận hành 193 kg. Dung tích bình xăng 18 lít, phù hợp với đặc tính của một mẫu sportbike hướng tới khả năng vận hành ở tốc độ cao. Vành 17 inch được trang bị ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm là lốp kích thước lần lượt là 120/70ZR17 và 180/55ZR17.

CBR600RR 2026 sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 16 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 599 cc. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 89 kW, tương đương 121 PS tại 14.250 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 63 Nm tại 11.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp.

Honda trang bị cho CBR600RR 2026 hệ thống IMU, có nhiệm vụ theo dõi trạng thái và chuyển động của xe. Bên cạnh đó là công nghệ Throttle-by-Wire, thay thế cơ cấu điều khiển bướm ga truyền thống bằng hệ thống điều khiển điện tử. Ngoài ra, các trang bị gồm Quickshifter, Assist & Slipper Clutch cũng được tích hợp sẵn.

Đảm bảo an toàn cho xe phanh đĩa đôi phía trước và đĩa đơn phía sau. Hệ thống phanh đồng thời được hỗ trợ bởi các công nghệ điện tử, trong đó IMU đóng vai trò cung cấp dữ liệu về trạng thái và chuyển động của xe để các hệ thống điều khiển có thể can thiệp phù hợp.

CBR600RR 2026 sử dụng cụm đồng hồ TFT màu, cung cấp các thông tin vận hành cũng như trạng thái của những hệ thống điện tử trên xe. Việc sử dụng màn hình TFT kết hợp cùng hệ thống điều khiển điện tử giúp mẫu sportbike này có khả năng cung cấp nhiều thông tin hơn cho người lái, phù hợp với định hướng công nghệ của một mẫu xe thiên về đường đua.

Tại thị trường Nhật Bản, CBR600RR 2026 được bán với giá từ 1.573.000 yên - khoảng gần 262 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.