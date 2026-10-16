Yamaha NEO's sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện di chuyển trên các tuyến phố đông đúc. Xe có kích thước tổng thể 1.875 x 695 x 1.120 mm, chiều cao yên 795 mm và khối lượng 98 kg đã bao gồm pin. Những thông số này giúp xe có vóc dáng gọn gàng, dễ điều khiển, phù hợp với thể trạng của nhiều người dùng Việt Nam.

Bên cạnh thiết kế, NEO's còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hỗ trợ kết nối smartphone thông qua ứng dụng Y-Connect, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB, cốp chứa đồ dưới yên và hộc đựng đồ phía trước. Các trang bị này góp phần nâng cao sự tiện lợi trong quá trình sử dụng xe hằng ngày.

Về vận hành, Yamaha NEO's sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 2,3 kW, cho tốc độ tối đa 49 km/h. Với đặc điểm vận hành này, người điều khiển xe chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên và không bắt buộc phải có giấy phép lái xe.

Xe sử dụng pin lithium có thể tháo rời, thuận tiện cho việc sạc điện hoặc đổi pin tại các trạm hỗ trợ. Với một pin, Yamaha NEO's có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 60 km sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, xe còn được thiết kế sẵn vị trí lắp pin phụ, cho phép người dùng bổ sung pin thứ hai để tăng quãng đường di chuyển.

Theo khảo sát thị trường, sau đợt điều chỉnh giảm giá niêm yết từ tháng 6, Yamaha NEO's hiện còn được một số đại lý áp dụng thêm các chương trình ưu đãi. Dưới đây là bảng giá xe máy điện Yamaha NEO's cập nhật tháng 10/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Yamaha NEO's 2026 36,900,000 34,500,000 2,400,000 Pin rời (mua thêm) 27,000,000

Lưu ý: Giá bán nêu trên đã bao gồm thuế VAT, bộ sạc và một pin đi kèm. Giá tại đại lý chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau tùy theo chính sách bán hàng của từng đơn vị.

Ngoài các ưu đãi về giá, khách hàng mua Yamaha NEO's hiện còn có thể hưởng chương trình đổi pin miễn phí tại các trạm đổi pin theo điều kiện áp dụng của chương trình. Chính sách này góp phần giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng xe, đồng thời tiết kiệm chi phí trong quá trình di chuyển hằng ngày.