Mẫu mui trần hai cửa chạy điện đầu tiên của Porsche đang ở giai đoạn xe thử nghiệm và sẽ được sản xuất tại nhà máy chính ở Stuttgart-Zuffenhausen. Hãng chưa công bố công suất, chỉ khẳng định đây sẽ là chiếc 718 mạnh nhất từ trước tới nay. Porsche hé lộ những thông số đầu tiên của 718 Boxster thuần điện: pin đặt sau lưng ghế như động cơ đặt giữa, bản mạnh nhất tăng tốc 0–100 km/h dưới 3 giây, ra mắt chính thức trong quý I/2027.

Thay vì rải pin dưới sàn như phần lớn xe điện, Porsche dùng kiến trúc gọi là E-Core: khối pin 800V đặt ngay sau hàng ghế, đúng vị trí động cơ đặt giữa trên bản xăng. Cách bố trí này cho tư thế ngồi thấp và dồn trọng lượng về giữa xe, với tỷ lệ phân bổ trước–sau 40:60, so với 45:55 của 718 Boxster xăng.

Porsche đang ở giai đoạn xe thử nghiệm và sẽ được sản xuất tại nhà máy chính ở Stuttgart-Zuffenhausen.

Hãng chưa đưa ra con số trọng lượng, chỉ cho biết xe nặng tương đương 911 Cabriolet bản T-Hybrid. Để dễ hình dung, 911 Carrera GTS Cabriolet nặng 1.675 kg, trong khi 718 Boxster S hộp số PDK chỉ 1.385 kg. Nhiều chi tiết khung gầm được lấy từ 911: hệ lái của 911 Carrera GTS, cỡ mâm lốp, hệ thống phanh, vi sai chống trượt điện tử PTV+ và đánh lái bánh sau, trang bị lần đầu xuất hiện trên dòng Boxster.

Bản cao nhất tăng tốc 0–100 km/h dưới 3 giây, tốc độ tối đa trên 250 km/h. Để so sánh, 718 Spyder RS xăng hiện tại cần 3,4 giây và đạt 308 km/h. Mọi phiên bản đều dẫn động cầu sau. Tính năng E-Shift, xuất hiện lần đầu trên Taycan, là trang bị tiêu chuẩn.

Khi bật, xe giả lập hộp số PDK 7 cấp với cú sang số và âm thanh động cơ boxer 6 xi-lanh lấy từ 718 Boxster GTS thế hệ 981. Lẫy sau vô-lăng dùng để “sang số”, hoặc chỉnh ba mức phanh tái sinh khi tắt E-Shift. Ngoại hình dựa trên xe thử nghiệm cho thấy đèn pha bốn điểm kiểu Taycan và các cánh gió dọc ở hốc hút gió trước giống 911 GTS.

Điểm khiến người mê 718 còn lấn cấn là khối lượng. Nặng ngang 911 Cabriolet nghĩa là chiếc Boxster điện có thể nặng hơn bản xăng vài trăm kg, đánh mất phần nào sự nhẹ nhàng làm nên tên tuổi dòng xe. Tiếng boxer cũng chỉ còn là âm thanh phát qua loa.

Porsche hé lộ những thông số đầu tiên của 718 Boxster thuần điện.

Tại Việt Nam, Porsche đang niêm yết 718 Boxster xăng từ 4,16 tỷ đồng và 718 Cayman từ 4,05 tỷ đồng. Hãng chưa có thông tin về bản điện cho thị trường trong nước. Nếu về, mẫu xe sẽ phải sống chung với thực tế trạm sạc công suất cao còn tập trung ở các thành phố lớn.