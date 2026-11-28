Toyota sẽ giới thiệu mẫu xe SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) đầu tiên tại Triển lãm ô tô Quảng Châu. Cụ thể, hình ảnh nhá hàng từ liên doanh GAC Toyota cho thấy đây là một mẫu SUV cỡ lớn, được cho là Highlander thế hệ mới, nhưng tên gọi chính thức chưa được tiết lộ.

Khác với xe hybrid thông thường, EREV sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe. Động cơ xăng không truyền lực trực tiếp đến bánh xe mà hoạt động như một máy phát điện, bổ sung năng lượng cho pin khi cần. Cách bố trí này giúp xe duy trì cảm giác vận hành của ô tô điện mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc.

Toyota sẽ giới thiệu mẫu xe SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) đầu tiên.

Mẫu SUV EREV mới của Toyota có thể sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp làm máy phát điện, phạm vi chạy thuần điện khoảng 150 km và tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km. Xe được cho là có chiều dài cơ sở 3.050 mm, tương đương mẫu Highlander thuần điện Toyota từng giới thiệu trước đó.

Tuy nhiên, các thông số này chưa được Toyota xác nhận. Thông tin về tên xe, cấu hình động lực và kế hoạch thương mại hóa dự kiến sẽ được tiết lộ tại sự kiện ngày 27/11. Hiện Toyota chưa công bố kế hoạch đưa mẫu xe này ra các thị trường ngoài Trung Quốc.