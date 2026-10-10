Honda trình làng xe ga hybrid 150cc, giá từ 68 triệu đồng

Đây là mẫu sport touring 150cc được phát triển theo hướng ưu tiên khả năng di chuyển đường dài, đồng thời sở hữu thiết kế và trang bị mang nhiều nét đặc trưng của dòng maxi-scooter. Với phần đầu xe hầm hố, kính chắn gió lớn và gương chiếu hậu bố trí trên quây, NWZ150 được ví như một mẫu “Forza cỡ nhỏ” dành cho thị trường Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý nhất của NWZ150 nằm ở phiên bản WHEV khi mẫu xe này được trang bị hệ thống Mild Hybrid 48V, bao gồm mô-tơ điện, bộ điều khiển và pin lithium. Mô-tơ điện có công suất tối đa khoảng 1,8 kW, đóng vai trò hỗ trợ động cơ xăng trong quá trình tăng tốc. Theo Wuyang Honda, NWZ150 WHEV có thể tăng tốc từ 0 lên 60 km/h trong khoảng 4,5 giây, trong khi thời gian tăng tốc từ 30 lên 70 km/h chỉ khoảng 4,6 giây. Khả năng tăng tốc này được hãng đánh giá có thể tiệm cận một số mẫu xe tay ga 250cc.

Hệ thống Mild Hybrid 48V không chỉ hỗ trợ tăng tốc mà còn có khả năng thu hồi năng lượng trong quá trình giảm tốc thông qua phanh tái sinh. Lượng năng lượng thu hồi được tích trữ vào bộ pin để tiếp tục cung cấp cho mô-tơ điện khi cần thiết. Toàn bộ quá trình vận hành của hệ thống hybrid có thể được theo dõi trực tiếp trên màn hình xe, giúp người lái nắm được trạng thái hoạt động cũng như dòng năng lượng giữa các bộ phận.

NWZ150 sử dụng động cơ thuộc dòng eW15, có nền tảng kỹ thuật liên quan đến động cơ Honda eSP+ 160cc nhưng đã được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Trung Quốc. Trên phiên bản WHEV, xe được bổ sung chế độ S nhằm tăng độ nhạy của hệ thống hỗ trợ công suất, mang lại phản hồi nhanh hơn khi người lái cần tăng tốc.

Một trong những trang bị đáng chú ý khác trên NWZ150 là cụm đồng hồ TFT cảm ứng kích thước 7 inch. Màn hình được thiết kế để có thể thao tác ngay cả khi người lái đang đeo găng tay, đồng thời hạn chế tình trạng nhận nhầm thao tác khi bề mặt màn hình bị dính nước. Xe cũng hỗ trợ kết nối Bluetooth, dẫn đường, thực hiện cuộc gọi, phát nhạc và điều khiển một số chức năng bằng giọng nói.

Khả năng vận hành đường dài của NWZ150 còn được tăng cường với kính chắn gió chỉnh điện có hành trình 116 mm và chức năng ghi nhớ vị trí. Đây là trang bị vốn thường xuất hiện trên những mẫu maxi-scooter dung tích lớn, đặc biệt là các mẫu xe trên 300cc, nhưng nay đã được đưa xuống một mẫu xe 150cc.

NWZ150 cũng được trang bị hệ thống camera trước và sau, hỗ trợ bộ nhớ tối đa 64 GB và có thể kết nối với một số mẫu action camera. Hệ thống điện tử trên xe sử dụng kiến trúc Domain Controller, có khả năng quản lý tới 9 nhóm chức năng. Trong khi đó, nền tảng kết nối Wi-LINK 2.0 cho phép xe hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA trong tương lai. Thông qua các bản cập nhật này, người dùng có thể nhận thêm những cải tiến liên quan đến giao diện đồng hồ, cảnh báo giao thông, hệ thống camera và trợ lý giọng nói.

Về trang bị an toàn, cả hai phiên bản NWZ150 đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS và cảm biến áp suất lốp TPMS. Xe sử dụng giảm xóc sau dạng nạp khí, đồng thời có chìa khóa thông minh và công nghệ NFC. Hệ thống tiện ích còn bao gồm hai cổng sạc USB Type-A và Type-C với tổng công suất 24 W.

Riêng phiên bản WHEV được bổ sung thêm tính năng sưởi tay lái và radar phía sau, giúp nâng cao khả năng hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành. Với sự kết hợp giữa động cơ 150cc, hệ thống Mild Hybrid 48V và loạt trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe dung tích lớn hơn, NWZ150 đang cho thấy hướng phát triển mới của xe tay ga tầm trung tại thị trường Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Honda NWZ150 có giá khởi điểm 17.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 68 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản WHEV được niêm yết ở mức 19.990 nhân dân tệ, tương đương khoảng 77,5 triệu đồng.