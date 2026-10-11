Honda ADV160 Trico Edition 2026 ra mắt: Phuộc Showa, màn hình TFT 5 inch, giá 90 triệu đồng

Đây là phiên bản cập nhật với phối màu đặc biệt, trong khi các trang bị khác trên xe không khác biệt so với bản RoadSync đang bán ra trên thị trường nước này. Theo đó, ADV160 Trico Edition sử dụng phối màu đỏ, trắng và xanh dương, đây là phối màu thường thấy ở các mẫu xe Honda tại các đường đua tốc độ.

Về sức mạnh, xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn dung tích 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng cấu hình bốn van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 16 PS tại 8.500 vòng/phút, tương đương khoảng 15,8 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử PGM-FI đảm nhiệm việc cung cấp nhiên liệu, trong khi hộp số tự động V-Matic truyền lực tới bánh sau. Xe cũng được trang bị hệ thống Idling Stop System, có khả năng tự động ngắt động cơ khi xe dừng trong những điều kiện phù hợp nhằm hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống khung gầm và trang bị an toàn của ADV160 Trico Edition tiếp tục được giữ nguyên. Xe sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm lốp có kích thước lần lượt là 110/80 và 130/70. Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau sử dụng hai giảm xóc Showa có bình chứa dầu phụ từ xa. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa thủy lực, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước.

Về kích thước, ADV160 Trico Edition có chiều cao yên 780 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và chiều dài cơ sở 1.324 mm. Trọng lượng xe ở mức 133 kg, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 8,1 lít. Cốp chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít tiếp tục là một trong những trang bị hữu ích, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày và mang theo vật dụng cá nhân.

Ở khía cạnh công nghệ, mẫu xe được trang bị cụm đồng hồ TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Honda RoadSync. Các tính năng đáng chú ý khác gồm hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, chìa khóa thông minh Smart Key, hệ thống chiếu sáng LED toàn xe, cổng sạc USB Type-C và hệ thống đèn cảnh báo phanh khẩn cấp Emergency Stop Signal (ESS).

Tại thị trường Malaysia, ADV160 Trico Edition được bán với mức giá 14.149 ringgit - gần 90 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.