Piaggio ra mắt bộ đôi xe ga Aprilia mới, giá từ 29,5 triệu đồng

Đây là hai mẫu xe tay ga mới được trình làng tại thị trường này với một số nâng cấp đáng chú ý về khả năng vận hành và trang bị. Dù vậy, ADN thiết kế maxi-scooter vẫn được duy trì với phần đầu xe lớn, yếm trước rộng, kính chắn gió cao và cụm đèn LED ba phần đặc trưng.

Các chi tiết đồ họa bên ngoài được thiết kế lại nhằm mang đến diện mạo mới mẻ hơn, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn giữ được những nét nhận diện quen thuộc của dòng SXR. Bên cạnh đó, SXR GT 125 được cung cấp với ba tùy chọn màu sắc gồm Đen mờ, Azzurro bóng và Trắng bóng. Trong khi đó, SXR GT 175 có các lựa chọn Xanh Metallic, Đen mờ và Xanh lá mờ.

Thay đổi đáng chú ý nhất ở phần khung gầm là bộ vành mới. Cả hai mẫu xe đều được trang bị bánh xe 14 inch, lớn hơn đáng kể so với bánh 12 inch trên các phiên bản SXR 125 và SXR 160 trước đây. Kích thước bánh lớn hơn được kỳ vọng giúp xe vận hành ổn định và thuận tiện hơn khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề.

Thay đổi đáng kể nhất nằm ở hệ thống động cơ. Aprilia SXR GT 175 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 174,7 cc thuộc dòng hp-e mới. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,76 kW, tương đương khoảng 13,1 mã lực, tại 7.200 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 14,14 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Trong khi đó, SXR GT 125 sử dụng động cơ dung tích 124,45 cc, cho công suất tối đa 7,8 kW, tương đương khoảng 10,5 mã lực, tại 7.400 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 10,4 Nm tại 6.200 vòng/phút.

Cả hai động cơ đều sử dụng cấu hình SOHC với 3 van trên mỗi xi-lanh và hệ thống phun xăng điện tử. Aprilia cho biết dòng động cơ hp-e mới được phát triển nhằm cải thiện khả năng tăng tốc cũng như độ phản hồi khi vận hành, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như những hành trình dài. Hai mẫu xe cũng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BSVI OBD II Stage B của Ấn Độ và tương thích với nhiên liệu E20, loại xăng có hàm lượng ethanol lên tới 20%.

Bên cạnh đó, trang bị trên bộ đôi xe tay ga này cũng khá ấn tượng. Aprilia SXR GT 175 được trang bị màn hình TFT 5 inch, trong khi SXR GT 125 sử dụng cụm đồng hồ LCD 5 inch. Cả hai xe đều sử dụng phanh đĩa trước đường kính 220 mm và phanh tang trống phía sau 140 mm. Tuy nhiên, SXR GT 175 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh, trong khi SXR GT 125 sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS.

Tại thị trường Ấn Độ, Aprilia SXR GT 125 có giá khởi điểm 109.999 rupee, tương đương khoảng 29,5 triệu đồng. Trong khi đó, SXR GT 175 có giá từ 129.999 rupee, tương đương khoảng 34,8 triệu đồng.