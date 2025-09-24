Honda trình làng NS150XC hoàn toàn mới, khiến SH160i "chỉ còn là cái tên"

Đây là dòng xe hoàn toàn mới và được xem là phiên bản định hướng địa hình của dòng PCX, tiếp nối sau khi mẫu NS150GX (phiên bản PCX sản xuất nội địa Trung Quốc). Nhiều người gọi NS150XC là "ADV150 phiên bản Trung Quốc", tuy nhiên mẫu xe này lại có cá tính riêng biệt, tách biệt rõ ràng so với các dòng ADV hiện tại của Honda, đặc biệt là ADV160.

Về thiết kế, NS150XC mang phong cách của một chiếc xe tay ga đa dụng, với các chi tiết mang hơi hướng off-road như kính chắn gió có thể điều chỉnh hai cấp độ, cặp giảm xóc sau dạng đôi kèm bình dầu, lốp đa dụng thích hợp cho cả đường nhựa lẫn đường đất. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt chính là ngoại hình tổng thể mang đậm chất thể thao, mạnh mẽ và góc cạnh.

Đuôi xe gợi nhớ đến ADV350, trong khi phần hông xe lại khá giống ADV150 thế hệ đầu. Đặc biệt, phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn, mang phong cách sắc nét và dữ dằn – khác biệt với lối thiết kế quen thuộc thường thấy ở Honda.

Hệ thống chiếu sáng của NS150XC cũng rất ấn tượng với cụm đèn pha LED dạng projector đôi, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày DRL tạo hình chữ "X" độc đáo. Một điểm nổi bật khác khiến giới chơi xe bất ngờ chính là việc xe được trang bị sẵn camera hành trình trước và sau hiện đại.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, NS150XC còn được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến, không hề thua kém các mẫu xe tay ga cao cấp đến từ châu Âu. Mẫu xe sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo và bộ ổn định điện tử Bosch Stabilizer giúp tăng cường độ an toàn trong nhiều điều kiện vận hành. Xe được trang bị màn hình màu TFT hiện đại, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hỗ trợ hiển thị nhiều thông tin hữu ích cho người lái.

Ngoài ra, NS150XC còn đi kèm chìa khóa thông minh, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cùng nhiều cảm biến thông minh khác. Đặc biệt, hệ thống giảm xóc trước sử dụng phuộc hành trình ngược của KYB – một trang bị rất hiếm trong phân khúc xe tay ga dưới 160cc. Cụm tay lái được thiết kế theo phong cách off-road, tích hợp sẵn bảo vệ tay lái, và bộ mâm đúc với thiết kế nan dày đậm chất địa hình, cho thấy định hướng rõ ràng của NS150XC trong việc chinh phục các cung đường hỗn hợp.

Về động cơ, NS150XC sử dụng khối máy mang mã hiệu SH-EP (Sundiro Honda Efficient Power) – một phiên bản tương tự với công nghệ eSP+ của Honda. Đây là động cơ xy-lanh đơn, dung tích 149cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 11,4 kW (tương đương 15,3 mã lực) và mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm. Xe được trang bị bình xăng dung tích 8 lít, và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 2,1 lít/100 km.

Honda NS150XC sẽ có hai phiên bản để người dùng lựa chọn, bao gồm bản Tiêu chuẩn (Standard) và bản Đặc biệt (Special Edition) với trang bị cao cấp hơn. Bên cạnh đó, Honda cũng tiết lộ rằng sẽ có một mẫu xe ADV khác sử dụng động cơ 125cc được phát triển song song, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.