Honda PCX 160 2026 trình làng, đẹp mỹ mãn, trang bị không thua kém SH160i

Được ra mắt lần đầu tại Brazil vào năm 2012, PCX 160 nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc. Trong phiên bản mới năm 2026, Honda tiếp tục nâng cấp dòng xe này bằng việc bổ sung các tùy chọn màu sắc mới, cùng với một số điều chỉnh tinh tế để giữ vững sức hút của PCX 160 trên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, Honda không thực hiện thay đổi đáng kể nào trên phiên bản 2026 của PCX 160. Xe vẫn sử dụng khối động cơ 156,9cc, xi-lanh đơn loại SOHC, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất 16 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm. Hệ thống truyền động là loại tự động V-Matic, mang lại cảm giác lái mượt mà, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị hoặc cả những chuyến đi xa.

Xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại như hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn bộ, kính chắn gió lớn, yên xe phân tầng và ống xả thiết kế kiểu vút cao. Với chiều cao yên 764 mm, PCX 160 phù hợp với nhiều đối tượng người lái, kể cả người có chiều cao khiêm tốn. Khoảng sáng gầm xe 134 mm cũng được đánh giá là đủ dùng cho điều kiện đường phố tại các đô thị hiện đại.

Trọng lượng của xe được chia theo từng phiên bản: bản CBS nặng 124 kg, trong khi bản ABS nặng hơn một chút ở mức 126 kg. PCX 160 2026 sử dụng khung sườn dạng underbone, đi kèm với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau, mang lại cảm giác lái êm ái và ổn định trong quá trình vận hành. Cả hai đầu xe đều có hành trình giảm xóc 100 mm, đảm bảo xe vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình đô thị.

Bánh trước có kích thước 14 inch, đi kèm lốp 110/70, trong khi bánh sau có đường kính 13 inch, lốp 130/70. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa 220 mm, với hệ thống phanh ABS kênh đơn là trang bị tiêu chuẩn cho các phiên bản cao cấp. Riêng phiên bản CBS vẫn sử dụng phanh tang trống 130 mm ở bánh sau.

PCX 160 2026 được tích hợp một màn hình LCD dễ quan sát, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết giúp người điều khiển nắm được hiện trạng xe tốt nhất. Về tiện ích, PCX 160 còn được trang bị hộc chứa đồ phía trước, cốp dưới yên xe dung tích 30 lít, đủ chỗ để mũ bảo hiểm cả đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn tích hợp cổng sạc USB Type-C, phục vụ nhu cầu sạc điện thoại và thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Giá bán của Honda PCX tại Brazil khởi điểm từ 18.340 Real - khoảng gần 89 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.