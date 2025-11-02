Honda giới thiệu xe ga NWT150 hoàn toàn mới

Mẫu xe này được phát triển chung giữa Honda Nhật Bản và Wuyang Honda tại Trung Quốc, mang thiết kế thể thao cao cấp và trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến mà trước đây chưa từng xuất hiện trên bất kỳ dòng xe tay ga Honda nào, bao gồm radar sóng milimet phát hiện điểm mù và hệ thống camera hành trình trước, sau đầy đủ.

NWT150 được phát triển dựa trên nền tảng NWG150, chú trọng trải nghiệm của người lái với việc được trang bị kính chắn gió lớn và phuộc sau đôi giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình. Phần đầu xe thiết kế mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ các mẫu X-ADV và Forza 750, với đèn pha LED projector 4 bóng và kính chắn gió cao tách rời dàn áo theo phong cách “Moge Look” của xe phân khối lớn. Phần đuôi xe mang phong cách tương tự Honda Lead 125, với các đường nét gọn gàng, tinh tế.

Về sức mạnh, NWT150 sử dụng động cơ xăng 149cc do Wuyang Honda phát triển, cho công suất tối đa 11,4 kW (khoảng 15,3 mã lực) và mô-men xoắn 14,4 Nm. Xe có trọng lượng 137 kg, chiều cao yên 746 mm, dung tích bình xăng 8,1 lít và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 2,3 lít/100 km. Bánh trước cỡ 14 inch và bánh sau cỡ 13 inch, tương đương kích thước lốp của PCX160.

Xe được trang bị nhiều tính năng hiện đại, bao gồm cụm đồng hồ TFT màu hỗ trợ kết nối smartphone qua ứng dụng Wi Link, khóa thông minh NFC mở bằng thẻ chạm. Xe cũng sở hữu hệ thống phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo chống trượt bánh, hệ thống TPMS hiển thị áp suất lốp theo thời gian thực.

Đặc biệt, NWT150 được tích hợp camera ghi hình trước, sau trên phiên bản cao cấp. Điểm nhấn quan trọng là radar sóng milimet, có khả năng phát hiện tối đa 20 vật thể xung quanh trong phạm vi 150° và bán kính 100 mét. Khi có vật thể tiến gần hai bên xe, đèn cảnh báo trên gương chiếu hậu sẽ sáng để cảnh báo người lái, tăng cường an toàn.

Giá bán của Honda NWT150 khởi điểm từ 14.980 Nhân dân tệ - khoảng 55,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.