Honda dừng đơn đặt hàng 10 dòng xe máy do thiếu linh kiện

Việc kinh doanh sản xuất của nhiều công ty trên toàn cầu vẫn đang gặp phải những khó khăn về chuỗi cung ứng từ việc vận tải cho tới nguồn linh kiện bán dẫn. Honda được cho là cũng không ngoại lệ.

Theo CarWatch, mới đây Honda Motor Co., Ltd đã tạm thời dừng đơn đặt hàng 10 mẫu xe máy gồm: Rebel 250, Rebel 500, Rebel 1100, CRF250 Rally, CRF250L, Forza, ADV150, Grom, Monkey 125 và Hunter Cub. Theo thông cáo ngày 1/8/2022, Honda dừng đơn đặt hàng này là do một số vấn đề từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cụ thể là các vấn đề liên quan tới việc ách tắc ở các cảng vận tải hàng hải, thiếu linh kiện bán dẫn, cho nên các sản phẩm và các thành phần lắp ráp xe đến chậm. Ngoài ra những thay đổi gần đây của luật pháp Nhật Bản liên quan tới quy định về khí thải xăng cũng ảnh hưởng tới việc sản xuất các xe máy mới.

Hiện chưa rõ việc dừng đơn đặt hàng 10 dòng xe này chỉ áp dụng tại thị trường Nhật Bản hay cả các thị trường khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Việt Nam gần đây nhiều HEAD Honda cũng cho biết, nguồn cung một số dòng xe về ít do thiếu linh kiện sản xuất.

