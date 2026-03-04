MG ZS thế hệ mới sắp được giới thiệu tại Đông Nam Á

Tại Thái Lan, MG ZS hoàn toàn mới sẽ được nâng cấp toàn diện cả về nền tảng lẫn hệ truyền động. MG đang chuẩn bị đưa ZS thế hệ mới quay trở lại thị trường Thái Lan trong năm 2026, bao gồm cả hệ truyền động hybrid bên cạnh động cơ xăng.

MG ZS mới được kỳ vọng sẽ có thiết kế hiện đại hơn giống các mẫu xe gần đây. Nội thất nhiều khả năng tiếp tục tập trung vào màn hình trung tâm cỡ lớn hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số và các trang bị tiện nghi quen thuộc như điều hòa tự động, camera lùi, cảm biến đỗ xe.

Dù hãng chưa công bố chi tiết cấu hình kỹ thuật, nhiều khả năng xe sẽ sử dụng hệ thống hybrid kết hợp động cơ xăng, dung tích 1.5L với mô-tơ điện. Cấu hình này hứa hẹn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự mượt mà khi vận hành. Gói an toàn chủ động MG Pilot có thể vẫn xuất hiện trên các phiên bản cao, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Việc chọn Thái Lan làm thị trường ra mắt cho MG ZS Hybrid thế hệ mới cho thấy MG đang xem đây là một trong những thị trường chiến lược tại Đông Nam Á, trong bối cảnh SUV cỡ B ngày càng chuyển dịch sang hybrid và điện hóa nhẹ.

Thời điểm mở bán cụ thể và giá xe vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng MG sẽ công bố thêm thông tin trong thời gian tới khi ngày ra mắt chính thức đến gần.