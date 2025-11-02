Xe điện mới thiết kế như Honda SH, giá chỉ 25 triệu đồng

Mới đây, thương hiệu xe điện Before All đã chính thức giới thiệu phiên bản xe máy điện thế hệ mới mang tên Before All BF. Sản phẩm được mở bán với hai mức giá: 24,96 triệu đồng (kèm ắc quy bảo hành 12 tháng) và 25,96 triệu đồng (kèm ắc quy bảo hành 24 tháng).

Xe điện Before All BF

Về thiết kế, Before All BF gây ấn tượng với ngoại hình sang trọng, khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH, do đó, mẫu xe này được mệnh danh là “SH phiên bản chạy điện” tại Việt Nam.

Trong phiên bản 2025, xe điện BF sẽ được nâng cấp với nhiều tính năng mới, bao gồm hệ thống động cơ mạnh mẽ hơn, giúp xe vận hành mượt mà, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, ắc quy cũng được cải tiến, kéo dài thời gian sử dụng và nâng cao hiệu suất di chuyển trên mỗi lần sạc.

Before All BF không chỉ chú trọng đến hiệu suất mà còn gia tăng tính thẩm mỹ với vật liệu cao cấp, tăng độ bền và thu hút khách hàng. Xe được trang bị các tiện ích thông minh như màn hình LCD sắc nét, chống nước, chế độ lái linh hoạt, cùng với hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh, tìm xe và khởi động bằng Smartkey.

Yên xe có chiều dài 113cm và cốp xe dung tích lớn giúp người dùng dễ dàng lưu trữ đồ cá nhân hoặc mũ bảo hiểm. Khoảng để chân rộng rãi và tay dắt hợp kim nhôm kéo dài cũng hỗ trợ việc vận chuyển đồ đạc thuận tiện hơn.

Phiên bản ắc quy của xe máy điện BF được trang bị 6 bình ắc quy, với tốc độ tối đa lên tới 50km/h, phù hợp cho việc di chuyển trong nội đô. Đặc biệt, phiên bản này còn được trang bị khóa Smartkey và thẻ từ khởi động NFC, cho phép khởi động xe mà không cần chìa khóa.

Đối với phiên bản pin lithium, xe mang lại hiệu suất vượt trội với tốc độ tối đa lên tới 100km/h, phù hợp cho những hành trình dài và nhu cầu di chuyển cao tốc. Phiên bản này cũng tích hợp công nghệ thẻ từ khởi động NFC và khả năng khởi động qua ứng dụng điện thoại thông minh, mang lại sự tiện lợi và hiện đại cho người dùng.