Honda CB125R 2026 ra mắt: "Nhỏ nhưng có võ", trang bị không thua kém xe PKL

Honda CB125R phiên bản năm 2026 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế phong cách Neo Sports Café vốn được khách hàng ưa chuộng. Đồng thời, thế hệ mới được tích hợp các trang bị cao cấp và hiệu suất vượt xa hình dung về một chiếc xe nhỏ thông thường.

Xe sở hữu hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, đi kèm với đó là cụm đồng hồ TFT 5 inch hiên thị đầy đủ các thông số xe. Ngoài ra, cụm công tắc điều hướng 4 chiều để điều khiển màn hình hỗ trợ người dùng có thể điều chỉnh nhằm tối ưu trải nghiệm lái hiện đại.

Xe tiếp tục duy trì sự linh hoạt nhờ kích thước gọn nhẹ với: dài 2.040 mm, rộng 820 mm, cao 1.055 mm, chiều dài cơ sở 1.345 mm, chiều cao yên 815 mm và trọng lượng 130 kg. Ngoài ra, xe còn được trang bị phuộc trước hành trình ngược Showa SFF-BP cho khả năng ổn định khi vận hành.

Neo Sports Café thế hệ mới của Honda còn được tích hợp vành 17 inch cho khả năng vận hành linh hoạt. Cùng với đó là hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau giúp tăng cường sự an toàn khi di chuyển. Xe có hai lựa chọn màu sắc mới là Candy Caribbean Blue Sea và Matt Gunpowder Black Metallic.

Về sức mạnh, CB125R 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ được sử dụng từ năm 2018. Đây là khối động cơ xy lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa là 15 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 8.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 6 cấp và bình xăng dung tích 10 lít.

Honda CB125R 2026 được bán tại Nhật Bản với mức giá 528.000 yên - khoảng 87 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.