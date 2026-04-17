Ô tô vỡ kính, hư hỏng do mưa đá có được bảo hiểm đền bù?

Rạng sáng 16/4, trận mưa đá hiếm gặp tại xã Bắc Hà (Lào Cai) đã khiến hàng loạt ô tô đỗ ngoài trời bị vỡ kính, móp thân, hư hỏng nặng. Sau sự cố, nhiều chủ xe không khỏi lo lắng, băn khoăn về việc liệu thiệt hại do mưa đá có thuộc phạm vi được bảo hiểm chi trả.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, việc bồi thường phụ thuộc vào loại hình bảo hiểm mà chủ xe đã tham gia. Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, đây là gói chỉ chi trả cho thiệt hại gây ra cho bên thứ ba, do đó không có giá trị bồi thường đối với hư hỏng của chính chiếc xe trong các tình huống thiên tai như mưa đá.

Trong khi đó, bảo hiểm vật chất ô tô là gói tự nguyện, được thiết kế để bồi thường khi xe bị hư hỏng bởi các sự kiện khách quan, trong đó hư hỏng do thiên tai như mưa đá, giông lốc, cây đổ…, là một rủi ro chính được bảo hiểm.

Một chiếc ô tô Mercedes-Benz của chủ xe ở Bắc Hà (Lào Cai) bị vỡ kính vì dính mưa đá rạng sáng ngày 16/4.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Khắc Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Infair cho biết, trong trường hợp ô tô bị hư hỏng do mưa đá như ở Bắc Hà, Lào Cai, nếu các chủ xe mua gói bảo hiểm vật chất ô tô thì có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại.

Theo ông Xuân, khi tham gia gói bảo hiểm này, chủ xe có thể được hỗ trợ chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng, thậm chí được chi trả toàn bộ xe theo giá trị thị trường của xe nếu mức độ tổn thất lớn và nghiêm trọng. Ngoài ra, một số hợp đồng còn bao gồm các quyền lợi như cứu hộ, kéo xe hoặc chi phí hạn chế tổn thất phát sinh.

"Hư hỏng do thiên tai là một rủi ro chính được bảo hiểm. Tuy vậy, mức bồi thường luôn gắn với giá trị bảo hiểm đã thỏa thuận, không vượt quá hạn mức ghi trong hợp đồng. Bên cạnh đó, nhiều hợp đồng áp dụng mức khấu trừ, đồng nghĩa chủ xe sẽ phải tự chi trả một phần chi phí sửa chữa", ông Nguyễn Khắc Xuân cho hay.

"Chính vì thế, người dùng nên đọc kỹ cả điều khoản chính và điều khoản loại trừ. Thực tế có không ít trường hợp hợp đồng không bao gồm rủi ro ngập nước, thủy kích hay một số dạng thiên tai, dẫn đến hiểu nhầm là được chi trả nhưng cuối cùng lại không”, ông Xuân chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của các chuyên gia, để đảm bảo quyền lợi, ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ xe cần nhanh chóng thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm; chủ động ghi lại hình ảnh, video hiện trường để bổ sung hồ sơ; không tự ý sửa chữa khi chưa có giám định, trừ trường hợp cần ngăn ngừa thiệt hại lan rộng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như hợp đồng bảo hiểm, đăng ký xe và biên bản liên quan.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, bảo hiểm vật chất xe cơ giới được xem là giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho chủ xe. Tuy nhiên, việc lựa chọn đúng gói bảo hiểm và hiểu rõ các điều khoản đi kèm cũng rất cần thiết.

Người mua nên ưu tiên các gói có bổ sung điều khoản bảo hiểm thiên tai như mưa đá, ngập nước, sạt lở… đồng thời lựa chọn mức giá trị bảo hiểm sát với giá trị thực tế của xe để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra sự cố.