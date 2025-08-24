Ngắm Honda DAX Royal Limited Edition mang chất đẹp riêng

Honda DAX Royal Limited Edition – phiên bản giới hạn vừa được CUB House (Thái Lan) ra mắt, mang phong cách hoàng gia sang trọng trên nền thiết kế cổ điển đặc trưng của dòng Dax. Xe có giá bán 94.900 Baht (khoảng 77,2 triệu đồng).

Điểm nổi bật của phiên bản Royal Limited Edition gồm: Khung thép T-Bone huyền thoại, nổi bật với họa tiết DAX Royal 3D Soft Emblem mạ vàng crom; Yên Royal Custom bọc da cao cấp, giữ trọn vẻ cổ điển; Baga sau thép không gỉ, chắn bùn Kitaco mạ crôm, tem Royal Rim màu vàng bắt mắt; Số thứ tự Royal Serial Number khẳng định giá trị sưu tầm. Đi kèm với xe là mũ bảo hiểm nửa đầu Dax Royal Helmet phối tông đen sang trọng.

Trên xe có các trang bị và công nghệ nổi bật như: Màn hình LCD sắc nét; Phuộc trước đảo chiều Upside Down, phanh đĩa ABS bánh trước. Xe có sức mạnh đến từ loại động cơ 125cc SOHC, làm mát bằng gió, công suất 9,2 mã lực – mô-men xoắn 10,8 Nm, hộp số 4 cấp, côn tự động.

DAX Royal không chỉ là một mẫu xe đẹp, mà còn tiện dụng và an toàn cho cả phố thị lẫn hành trình xa. Đặc biệt, xe chỉ mở đặt hàng trong 10 ngày (22–31/8/2025), hứa hẹn trở thành món đồ sưu tầm hấp dẫn cho tín đồ mini-bike và fan Honda.

Với mức giá khoảng 77 triệu đồng, đây là một chiếc xe vừa biểu tượng, vừa thực dụng, vừa đủ “độc” để tạo nên tuyên ngôn phong cách riêng giữa phố đông.