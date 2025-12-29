Thông tin về Click 160 mới gây "sốt" thị trường

Honda Click 160 là mẫu tay ga thể thao rất được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á. Đây cũng là mẫu xe liên tục được nhà sản xuất Nhật Bản đưa tới những cập nhật mới giúp người sử dụng được trải nghiệm những công nghệ hiện đại mới nhất.

Các thông tin mới nhất được chuyên trang xe GreatBiker từ Thái Lan cho biết Honda tại nước này đang chuẩn bị cho việc ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới cho Click 160. Thời điểm ra mắt dự kiến sẽ rơi vào nửa đầu tháng 1/2026 tới.

Dự kiến, về Honda Click 10 vẫn vẫn mang phong cách hiện đại, nhưng khi bước vào chu kỳ đổi mới, xe được dự đoán sẽ có nhiều cải tiến mạnh mẽ. Hệ thống đèn LED trước và sau sẽ được thiết kế lại, thân xe có các đường nét sắc cạnh hơn, tông màu và họa tiết mới sẽ tạo cảm giác cao cấp rõ rệt. Những thay đổi này không chỉ giúp Click 160 khác biệt hoàn toàn so với phiên bản cũ mà còn tạo khoảng cách rõ ràng với Click 125.

Ngoài ra, khả năng Honda ra mắt phiên bản Street cho Click 160 cũng được nhiều chuyên gia và người dùng quan tâm. Nếu điều này xảy ra, Click 160 sẽ gồm hai lựa chọn: phiên bản tiêu chuẩn hướng tới sự lịch lãm, cao cấp và phiên bản Street nhấn mạnh phong cách thể thao, mạnh mẽ, trẻ trung. Chiến lược này giúp Click 160 tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn đồng thời phân biệt rõ cá tính từng phiên bản.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của phiên bản mới là khả năng trang bị hệ thống Honda RoadSync, vốn đã có mặt trên ADV160 và PCX160. Tính năng này giúp kết nối smartphone với xe, hiển thị thông báo cuộc gọi và tin nhắn, hỗ trợ hệ thống định vị và nâng tầm hình ảnh của xe là một chiếc tay ga hiện đại. Nếu được trang bị, giá bán của Click 160 có thể tăng nhẹ để định vị gần hơn với PCX160.

Dẫu vậy, phía Honda vẫn chưa ra thông báo chính thức nào, do đó chúng ta vẫn cần thời gian để có được câu trả lời chính xác về một phiên bản hoàn toàn mới của Click 160.