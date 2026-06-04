Các hãng xe lớn tại Việt Nam thông tin ô tô tương thích với xăng E10

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, thay thế dần các loại xăng khoáng truyền thống. Trước những lo ngại của người dùng về khả năng tương thích xăng E10 với các phương tiện giao thông, các nhà sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe lớn tại Việt Nam đã chính thức đưa ra danh sách công khai các mẫu xe có thể sử dụng nhiên liệu xăng này thông qua website và fanpage chính thức.

Về cơ bản, hầu hết các dòng xe thế hệ mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử đều đáp ứng tốt với loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, đối với những nhóm xe đời cũ là những đối tượng cần được lưu ý đặc biệt hơn. Dưới đây là thống kê tổng hợp thông tin cụ thể từ các nhà sản xuất theo từng hãng.

1. Toyota Việt Nam

Toyota cho biết, tất cả các mẫu xe được sản xuất từ năm 1997 trở về đây đều tương thích với xăng E10. Đồng thời hãng cũng đưa ra khẳng định việc sử dụng nhiên liệu này không ảnh hưởng đến độ bền động cơ cũng như không phát sinh chi phí bảo dưỡng bổ sung. Bao gồm các mẫu xe như: Toyota Vios; Toyota Yaris Cross; Toyota Corolla Altis; Toyota Corolla Cross; Toyota Camry; Toyota Innova Cross; Toyota Fortuner; Toyota Hilux; Toyota Land Cruiser Prado; Toyota Land Cruiser.

2. Honda Việt Nam

Honda cho biết các sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được thiết kế để sử dụng sản phẩm xăng có hàm lượng ethanol không vượt quá 10%. Điều này đồng nghĩa với việc xăng E10 hoàn toàn tương thích, nằm trong giới hạn kỹ thuật mà hãng khuyến nghị.

Các mẫu xe cụ thể như: Honda City; Honda Civic; Honda Civic Type R; Honda HR-V; Honda CR-V; Honda BR-V; Honda Accord đều được hãng khuyến nghị khách hàng có thể sử dụng xăng sinh học E10 chỉ cần bảo đảm nhiên liệu có chỉ số octan theo đúng lưu ý của từng mẫu xe.

3. Mitsubishi Motors Việt Nam

Mitsubishi là hãng đầu tiên công bố khá chi tiết về khả năng tương thích của các đời xe đối với xăng E10. Mitsubishi Motors cho biết tất cả các mẫu xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử MPI/EFI được sản xuất từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng sinh học E10.

Ngoại trừ một số dòng xe đời cũ như L300 được sản xuất từ năm 1995-2003, Pajero V31 sản xuất từ năm 1997-2000, Jolie sản xuất từ năm 1998 - 2003 và Proton Wira sản xuất từ năm 1996-1999, đều là các dòng xe sử dụng bộ chế hòa khí hoặc có cấu hình kỹ thuật đặc biệt nên hãng chưa đưa ra khẳng định chính thức về độ tương thích với xăng E10

4. Suzuki Việt Nam

Theo thông tin được công bố từ hãng Suzuki, toàn bộ sản phẩm ô tô và xe máy của hãng xe Nhật đang được bán chính hãng tại Việt Nam (sản xuất từ năm 2001 đến nay) đều tương thích với xăng E10 và không cần bất kỳ thay đổi kỹ thuật nào.

Các dòng xe tiêu biểu gồm: Suzuki XL7 Hybrid; Suzuki Ertiga Hybrid; Suzuki Jimny; Suzuki Carry Pro.

Những mẫu xe sản xuất trước năm 2001 chưa được hãng khẳng định thông tin khuyến nghị sử dụng cụ thể đối với xăng E10.

5. Kia & Mazda

Toàn bộ dải sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong do Thaco Auto lắp ráp, phân phối tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10

Hãng xe Nhật cũng khẳng định toàn bộ mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong của Mazda cung ứng trên thị trường Việt Nam hiện nay đều đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt (đạt chuẩn khí thải Euro 5), đồng thời tương thích với nhiên liệu xăng sinh học, do đó người sử dụng không cần quá lo lắng với việc chuyển đổi từ RON 95 sang E10.

6. Ford

Hãng Ford Việt Nam cho biết 100% các dòng xe trang bị động cơ xăng hiện đang được phân phối chính hãng trên thị trường đều có thể thích ứng với xăng E10. Các mẫu điển hình như: Ranger, Everest, Territory, Explorer.... Hiệu suất động cơ được giữ nguyên.

Theo tiêu chuẩn thiết kế của Ford, nếu sử dụng xăng E10 được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn khí thải của xe thì sẽ không làm ảnh hưởng đến công suất của động cơ trên tất cả dòng, hãng vẫn sẽ đảm bảo duy trì chính sách bảo hành đúng thời gian đã đưa ra đối với khách hàng sử dụng E10 đáp ứng chuẩn khí thải.

7. Omoda & Jaecoo Việt Nam

Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện chưa chính thức phát hành thông tin về khả năng tương thích với xăng E10 như Toyota, Honda hay Mitsubishi. Tuy nhiên, các mẫu xe đang phân phối chính hãng tại Việt Nam đều là thế hệ sản phẩm mới sử dụng động cơ phun xăng điện tử tăng áp và được phát triển theo tiêu chuẩn toàn cầu, tại nhiều thị trường quốc tế vốn đã sử dụng nhiên liệu E10 trong nhiều năm.

Các mẫu xe đang được phân phối chính hãng trên thị trường Việt Nam bao gồm Omoda C5, Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7, Jaecoo J7 SHS-P cùng các sản phẩm thế hệ mới của hãng xe này, đều được nghiên cứu và kiểm nghiệm thông số kỹ thuật tương thích với nhiên liệu xăng sinh học E10 đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

8. Lynk & Co Việt Nam và Geely

Toàn bộ dải sản phẩm chính hãng: 01, 03, 05, 06, 08 EM-P và 09 (tương thích theo tiêu chuẩn quốc tế) được phân phối trên thị trường đều được phát triển trên nền tảng công nghệ của tập đoàn Geely, sử dụng động cơ phun xăng điện tử tăng áp thế hệ mới và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải quốc tế hiện hành. Do đó các mẫu xe này có thể tương thích với xăng sinh học E10.

Tương tự đối với Geely cũng vậy, tất cả các mẫu xe đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam đều có thể đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng E10.

9. Mercedes-Benz Việt Nam

Mercedes-Benz là một trong những hãng xe có công bố kỹ thuật chi tiết, rõ ràng về khả năng tương thích với xăng E10 tại Việt Nam. Theo thông tin từ hãng, hầu hết các mẫu xe Mercedes-Benz sử dụng động cơ xăng đánh lửa bằng bugi đều tương thích với nhiên liệu xăng chứa tối đa 10% ethanol ( xăng E10 theo tiêu chuẩn phù hợp).

Người dùng tra cứu thông tin này trên nắp bình nhiên liệu, hoặc theo sách hướng dẫn sử dụng đối với xe ra mắt trước năm 2017 hoặc hướng dẫn sử dụng trực tuyến cho các mẫu xe từ 2017 đến nay.

Các dòng xe Mercedes-Benz tương thích với E10 đã và đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam như: Mercedes-Benz C-Class; Mercedes-Benz E-Class; Mercedes-Benz S-Class; Mercedes-Benz GLC; Mercedes-Benz GLE; Mercedes-Benz GLS; Mercedes-Benz GLB; Mercedes-Benz G-Class; Mercedes-AMG; Mercedes-Maybach; Smart

Lưu ý, các mẫu xe C 200 CGI (mã W203) và CLK 200 CGI (mã C209) sản xuất từ 2001 đến 2005, cùng các dòng xe cổ sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 1990 sẽ không tương thích với loại nhiên liệu này.

Trong bối cảnh xăng E10 sẽ trở thành loại nhiên liệu phổ biến trên thị trường như hiện nay thì việc kiểm tra khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng phương tiện.

Nhóm xe cần lưu ý chủ yếu trước khi sử dụng E10 là các mẫu đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí hoặc những dòng xe đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước.