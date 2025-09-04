Honda chuẩn bị ra mắt xe ga Air Blade phiên bản "PRO"?

Dù hiện tại chưa có thông tin chính thức nào từ phía Honda, nhưng những dữ liệu bị rò rỉ đã đủ khiến giới yêu xe xôn xao. Điều đặc biệt là mẫu xe này không đơn thuần chỉ là bản nâng cấp từ một mẫu cũ, mà có thể là một mẫu xe mới hoàn toàn, mang theo kỳ vọng trở thành “vũ khí chiến lược” tiếp theo của Honda trong phân khúc xe tay ga thể thao phổ thông.

Cụ thể, thông tin được Greatbiker trích dẫn cho biết Honda đã đăng ký một mã động cơ hoàn toàn mới, khác biệt hoàn toàn với mã KS2 - vốn được sử dụng cho khối động cơ eSP+ trên Click 160 hoặc ADV160. Điều này củng cố thông tin Honda sẽ phát triển một mẫu xe ga thể thao hoàn toàn mới thay vì chỉ nâng cấp các mẫu xe sẵn có.

Ngoài động cơ, thông tin rò rỉ cũng cũng cho thấy rằng mẫu xe mới sẽ không sử dụng thiết kế sàn phẳng như Click hay PCX, mà thay vào đó là thiết kế tương tự Air Blade. Điều này khiến xe có được bề ngoài thể thao mạnh mẽ hơn, đồng thời tư thế ngồi sẽ được hạ thấp tương tự các mẫu mô tô phân khối lớn.

Cùng với đó, xe cũng dự kiến sẽ có các trang bị ấn tượng như cụm đồng hồ kỹ thuật số, có các chế độ lái linh hoạt, sở hữu hệ thống treo thể thao và lốp xe lớn nhằm đem tới khả năng vận hành ổn định. ABS kênh đôi cùng hệ thống kiểm soát lực kéo cũng hứa hẹn là các trang bị sẽ có mặt ở trên mẫu tay ga này.

Dù chưa rõ thông tin về động cơ, nhưng các chuyên gia cho rằng sức mạnh trên mẫu xe ga thể thao mới của Honda sẽ ấn tượng hơn và cho khả năng vứt tốc mạnh mẽ, và cảm giác lái thể thao hơn. Điều này là để đáp ứng nhu cầu của những người dùng trẻ cần một chiếc xe di chuyển hàng ngày nhưng vẫn có sức mạnh và kiểu dáng mạnh mẽ.

Dẫu vậy, hiện Honda vẫn chưa có những thông báo chính thức về việc phát triển mẫu tay ga thể thao mới. Thời gian gần đây, nhà sản xuất Nhật Bản dường như vẫn giữ sự đa dạng khi liên tục trình làng các phiên bản mới của các mẫu xe có sẵn, kết hợp với việc bán ra nhiều xe máy điện mới tại các thị trường khác nhau.