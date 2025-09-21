"Kỳ phùng địch thủ" của Air Blade 160i nâng cấp trang bị, giá cực hợp lý!

Mẫu xe tay ga thể thao Yamaha NVX vốn rất được ưa chuộng tại nhiều nước Đông Nam Á. Mới đây, nhà sản xuất Nhật Bản đã trình làng phiên bản 2025 của mẫu xe này tại thị trường Malaysia với hai phiên bản: SP và ABS. Trong đó, phiên bản SP nổi bật hơn cả nhờ được tích hợp nhiều tính năng hiện đại vượt trội.

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản NVX SP chính là chế độ tăng tốc đặc biệt mang tên “Turbo”. Tuy mang tên như vậy, nhưng xe không được trang bị bộ tăng áp cơ học thực sự. Thay vào đó, đây là một chế độ vận hành có tên gọi chính thức là Downshift Function – một dạng tăng tốc tức thời giúp mô-men xoắn của xe tăng mạnh ngay khi người lái kích hoạt, tạo cảm giác như xe đang được hỗ trợ bằng công nghệ turbo thật. Tính năng này là một phần của hệ thống truyền động điện tử mới mang tên Yamaha Electric CVT (YECVT), được xem là trái tim của phiên bản NVX SP 2025.

NVX 2025 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 155cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Khối động cơ này cho công suất tối đa 15,1 mã lực (tương đương 11,3 kW) tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 14,2 Nm tại 6.200 vòng/phút. Đây là những con số ấn tượng đối với một chiếc xe tay ga thể thao trong phân khúc 150cc.

Đáng chú ý hơn, Yamaha NVX SP 2025 là mẫu xe tay ga đầu tiên trong phân khúc được trang bị hai chế độ lái. Chế độ Town Mode (T) được thiết kế dành riêng cho việc di chuyển trong đô thị, với đặc tính vận hành nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, chế độ Sport Mode (S) mang đến trải nghiệm thể thao mạnh mẽ hơn, với khả năng tăng tốc nhanh, vòng tua cao và phản hồi ga nhạy bén – phù hợp với những ai đam mê tốc độ.

Phiên bản SP cũng được nâng cấp với cụm đồng hồ TFT màu hoàn toàn mới, kích thước lớn, cho phép người dùng lựa chọn giữa ba giao diện hiển thị khác nhau. Thiết kế màn hình hiện đại giúp người lái dễ dàng quan sát và tương tác trong quá trình sử dụng. Cả hai phiên bản SP và ABS đều hỗ trợ kết nối với ứng dụng Yamaha Y-Connect. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể theo dõi chỉ đường GPS (tính năng chỉ có ở phiên bản SP), kiểm tra lịch sử hành trình, nhận thông báo bảo dưỡng, giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu và kết nối toàn diện với điện thoại thông minh.

Về trang bị an toàn và tiện ích, Yamaha NVX 2025 không khiến người dùng thất vọng. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa trước – sau, trong đó phanh ABS được tích hợp cho bánh trước (chỉ trên phiên bản ABS). Hệ thống Emergency Stop Signal (ESS) giúp cảnh báo khẩn cấp khi phanh gấp, tăng độ an toàn cho người lái. Ngoài ra, xe còn có tính năng Stop-Start giúp tiết kiệm nhiên liệu khi dừng chờ đèn đỏ, chìa khóa thông minh Smart Key cho phép khởi động không cần dùng chìa, và cổng sạc USB-C hỗ trợ sạc nhanh.

Về trọng lượng, phiên bản SP nặng khoảng 130kg, trong khi phiên bản ABS nhẹ hơn một chút với 127kg. Yamaha NVX 2025 cũng mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về màu sắc. Phiên bản NVX ABS có hai màu: Electric Yellow và Violet Rush, với mức giá khởi điểm là RM11,998 (khoảng 75,2 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản cao cấp NVX SP có màu Gunmetal Grey và Cyber Blu, với giá khởi điểm là RM14,498 (tương đương khoảng gần 91 triệu đồng).