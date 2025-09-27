Honda ADV350 2026 trình làng, nâng cấp xứng danh "vua tay ga"

Kế thừa thành công từ dòng xe tay ga địa hình nổi tiếng, Honda ADV350 2026 mới được nâng cấp nhẹ về mặt thiết kế, nổi bật nhất là sự xuất hiện của loạt màu sắc mới đầy cá tính, giúp tăng thêm vẻ ngoài mạnh mẽ, phong trần và đậm chất phiêu lưu cho chiếc xe.

Honda ADV350 được thiết kế bởi Honda Italia Industriale S.p.A., trung tâm thiết kế của Honda tại Ý. Mẫu xe này đã nhiều lần dẫn đầu về doanh số bán ra trong phân khúc xe tay ga từ 300cc trở lên tại thị trường châu Âu. Trong hai năm liên tiếp, ADV350 giữ vị trí xe tay ga bán chạy nhất trong phân khúc này. Thiết kế của xe cũng lấy cảm hứng từ mẫu X-ADV – một trong những mẫu mô tô bán chạy nhất của Honda tại châu Âu.

Riêng trong năm 2025, ADV350 đã đạt doanh số hơn 10.000 chiếc chỉ tính riêng tại châu Âu. Tính từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2022 đến nay, mẫu xe này đã bán ra hơn 35.000 chiếc trên toàn cầu.

Phiên bản ADV350 năm 2025 từng được nâng cấp lớn với nhiều trang bị hiện đại. Bao gồm hệ thống giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh tải trọng từ xa, cụm đồng hồ TFT kích thước 5 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync, cụm điều khiển 4 chiều tiện lợi, đèn chiếu sáng bên trong cốp dưới yên, và hệ thống tự động ngắt đèn xi-nhan sau khi rẽ. Các tính năng này tiếp tục được duy trì ở phiên bản năm 2026.

Về động cơ, Honda ADV350 2026 vẫn giữ nguyên khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 330cc, được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, sản sinh công suất 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại 31.4 Nm. Động cơ này không chỉ mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ cực kỳ ấn tượng. Bình xăng dung tích 11.7 lít cho phép xe di chuyển quãng đường hơn 330 km chỉ với một lần đổ đầy.

Khoang chứa đồ dưới yên xe vẫn có dung tích lên tới 48 lít, đủ rộng để chứa hai mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân khác. Bên trong cốp có trang bị đèn LED hỗ trợ sử dụng vào ban đêm. Ngoài ra, phía trước xe còn có một hộc chứa đồ nhỏ kèm theo cổng sạc USB tiện dụng nằm ở bên trái, phục vụ nhu cầu sạc điện thoại di động trong lúc di chuyển.

ADV350 2026 cũng được trang bị hệ thống khởi động không cần chìa, màn hình TFT hỗ trợ đầy đủ các tính năng kết nối thông minh, và đặc biệt là hệ thống phanh khẩn cấp (Emergency Stop) – tự động kích hoạt đèn cảnh báo khẩn cấp khi người lái phanh gấp.

Về mặt thiết kế, điểm nổi bật nhất của ADV350 2026 chính là bốn màu sơn mới được đặt tên khá độc đáo, khiến nhiều tờ báo quốc tế không khỏi bật cười vì nghe giống như... trí tuệ nhân tạo đặt tên. Bốn màu sắc bao gồm: Mat Pearl Cool White, Mat Coal Black Metallic, Pearl Falcon Grey và Iridium Gray Metallic. Những màu sắc mới này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn làm nổi bật phong cách mạnh mẽ, cá tính và sẵn sàng chinh phục mọi địa hình của dòng ADV.