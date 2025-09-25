Honda CL250 E-Clutch ra mắt với trang bị cực xịn

Hệ thống e-clutch tiên tiến của Honda đã được ra mắt vào năm 2024, và sau đó được giới thiệu trên các mẫu xe CBR650R và CB650R. Trong phân khúc xe 250cc, tùy chọn e-clutch của Honda lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Rebel 250. Bây giờ, phiên bản scrambler của mẫu xe này, CL250, cũng đã được cập nhật với tính năng này. Hệ thống e-clutch sẽ được cung cấp với một biến thể mới, có tên là CL250 E-Clutch.

Hệ thống e-clutch của Honda giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn, vì người lái không cần phải sử dụng côn khi chuyển số. Tuy nhiên, nếu người lái muốn sử dụng côn, họ vẫn có thể làm điều đó. Sự linh hoạt này cho phép người lái sử dụng xe ở chế độ tự động hoặc chủ động, làm cho hệ thống e-clutch phù hợp với cả người mới bắt đầu và những tay lái có kinh nghiệm.

Với hệ thống e-clutch được kích hoạt, người lái không cần phải sử dụng côn ngay cả khi khởi động xe hoặc dừng lại. Điều này đảm bảo sự kiểm soát hoàn toàn đối với các hoạt động của xe, đồng thời giảm bớt nỗ lực cần thiết khi chuyển số và đồng thời sử dụng côn. Hệ thống e-clutch của Honda hiện đã có mặt trên mẫu Rebel 250 và đã trở thành một tùy chọn phổ biến đối với nhiều tay lái. Mẫu CL250 E-Clutch dự kiến cũng sẽ đạt được sự thành công tương tự.

Ngoài bổ sung E-Clutch mới, CL250 vừa trình làng cũng đã nhận được nhiều cập nhật. Ví dụ, người lái có thể dễ dàng tiếp đất hơn với thiết kế lại của bước chân chính. Những chuyến đi đường dài sẽ thoải mái hơn nhờ chất liệu bọt cải tiến trong yên xe. Một cải tiến quan trọng khác là cụm đồng hồ được làm mới, giúp giảm phản chiếu ánh sáng mặt trời, đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong suốt ngày.

Với những cập nhật này, CL250 mới hiện nay phù hợp hơn với nhiều ứng dụng thực tế hơn. Trong khi đó, chiếc xe vẫn giữ được sự linh hoạt và dễ dàng điều khiển đặc trưng của một chiếc scrambler. Phiên bản cơ sở của xe có màu sắc Pearl Cadet Gray, trong khi phiên bản E-Clutch có thêm các tùy chọn màu sắc hấp dẫn như Pearl Dusk Yellow và Matte Gunpowder Black Metallic.

Honda CL250 được trang bị động cơ 249cc, làm mát bằng dung dịch, 4 thì, DOHC, với một xi-lanh đơn. Động cơ này sản sinh công suất 24 mã lực và mô-men xoắn 23 Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp. Theo tiêu chuẩn WMTC, hiệu suất nhiên liệu của Honda CL250 đạt 34,6 km/l. Xe được trang bị bánh mâm hợp kim 19 inch ở phía trước và 17 inch ở phía sau, đi kèm với lốp 110/80 và 150/70.

Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa đơn ở cả phía trước và phía sau. Chiều cao yên xe là 790 mm, giúp xe phù hợp với nhiều đối tượng người lái. Với khoảng sáng gầm là 163 mm, Honda CL250 có thể dễ dàng vượt qua các đoạn đường gồ ghề.

Giá Honda CL250 E-Clutch tại Nhật Bản là 704.000 yên - khoảng 125,3 triệu đồng.