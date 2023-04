Honda ADV160 2023 phiên bản mới, giá 68 triệu đồng

Phiên bản ADV 160 2023 đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới với tông màu đen đi kèm với đó là họa tiết vàng - xám được sử dụng dọc thân xe. Cách phối màu mới này đưa tới cho chiếc tay ga 160 từ Honda có được vẻ ngoài khá ấn tượng và hiện đại.

Ngoài bổ sung màu sắc mới thì các trang bị khác trên ADV160 2023 không có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm. Xe sở hữu hệ thống chiếu sáng công nghệ LED trên toàn thân xe, cùng với đó là đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị màu. Xe ga này cũng được trang bị chìa khóa thông minh hiện đại và hốc chứa đồ đầu xe được tích hợp sẵn cổng sạc USB tiện dụng.

Các trang bị cũng là điểm nhấn trên chiếc xe ga ADV160 2023 khi xe được trang bị phanh đĩa đơn dạng sóng cho cả bánh trước và sau kèm theo đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn. Ngoài ra, xe ga này cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp đưa tới khả năng vận hành an toàn toàn diện hơn. Giảm xóc trước trên ADV160 2023 là loại ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo đôi có thêm bình dầu đưa tới khả năng vận hành ổn định an toàn cho người sử dụng.

Về sức mạnh, ADV160 2023 vẫn sử dụng khối động cơ eSP+ 157cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút . Đây là xe ga có sức mạnh tốt nhất của Honda ở phân khúc cỡ nhỏ.

Mặc dù không được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam nhưng ADV160 vẫn được nhiều đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về nước. Giá bán hiện đại của ADV 160 tại thị trường Việt Nam dao động từ 92-95 triệu đồng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/honda-adv160-2023-phien-ban-moi-gia-68-trieu-dong-1461440.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/honda-adv160-2023-phien-ban-moi-gia-68-trieu-dong-1461440.ngn