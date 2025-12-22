Hàng nghìn xe bị phạt nguội sau một tuần vận hành 1.837 camera AI tại Hà Nội

Bắt đầu từ ngày 13/12, Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông cùng hệ thống 1837 camera AI trên các tuyến đường nhằm giám sát, điều hành và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo thông tin vừa được Cục Cảnh sát giao thông công bố, sau một tuần hoạt động, hệ thống camera AI đã phát hiện tổng cộng 1.020 trường hợp vi phạm. Trong đó các lỗi chính là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (626 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (361 trường hợp), cùng một số hành vi dừng, đỗ, đón trả hành khách sai quy định.

Hệ thống camera AI được trang bị có độ phân giải cao, lên tới 8 megapixel, tốc độ ghi hình 50 khung hình/giây, cho phép ghi nhận hình ảnh rõ nét trong nhiều điều kiện khác nhau. Đồng thời, có khả năng phát hiện tới 23 nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, và liên tục được cải thiện. Trong đó, các lỗi vi phạm mà người điều khiển xe máy hay gặp phải gồm: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe quá tốc độ, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè...

Một trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Cùng với việc phát hiện các lỗi vi phạm, hệ thống camera AI đã góp phần cải thiện lưu lượng giao thông từ 4% đến trên 18%. Trong đó, nhiều nút giao có lưu lượng lớn ghi nhận mức tăng trên 10%, tiêu biểu như nút Trần Phú – Hoàng Diệu tăng trên 18%; các nút Trần Hưng Đạo – Bà Triệu và Trần Hưng Đạo – Quang Trung tăng khoảng 15–16%; các nút trên trục Phố Huế – Hàng Bài tăng phổ biến từ 13–14%. Đáng chú ý, các nút giao có tính chất phức tạp, mật độ phương tiện cao như Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng, Giải Phóng – Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6–11%, cho thấy hệ thống vận hành hiệu quả, tin cậy trong điều kiện giao thông đông đúc.