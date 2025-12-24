5 cách tra cứu phạt nguội nhanh, chuẩn xác nhất năm 2025, tài xế cần biết xem mình có lỗi

Vì sao cần tra cứu phạt nguội?

Việc tra cứu phạt nguội thường xuyên là một thói quen tốt giúp chủ xe chủ động hơn trong việc quản lý phương tiện và tài chính. Nhiều người vi phạm giao thông như chạy quá tốc độ nhẹ, đè vạch kẻ đường, lấn làn... mà không biết. Nếu không tra cứu phạt nguội định kỳ, các lỗi này có thể tích tụ lại sau nhiều tháng. Khi phát hiện, số tiền phạt tổng cộng có thể lên tới hàng chục triệu đồng, gây áp lực lớn về tài chính.

Trường hợp xe ô tô bị phạt nguội chưa nộp phạt, cơ quan đăng kiểm có thể từ chối đăng kiểm hoặc chỉ cấp đăng kiểm tạm thời trong 15 ngày. Do đó việc tra cứu phạt nguội trước giúp lái xe giải quyết xong xuôi các biên bản vi phạm, tránh mất thời gian đi lại nhiều lần.

Trong trường hợp muốn bán hoặc mua một chiếc xe cũ, việc tra cứu phạt nguội giúp xác định xe có "sạch" hay không. Từ đó tránh các rắc rối pháp lý khi sang tên, đổi chủ.

Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và lái xe an toàn hơn.

Hệ thống camera giám sát sẽ ghi lại các vi phạm giao thông thông qua hình ảnh, sau đó gửi thông báo cho các chủ phương tiện vi phạm. Ảnh minh họa: TL

Các trường hợp phổ biến bị phạt nguội

Những hành vi vi phạm giao thông thường bị phạt nguội gồm có:

- Vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

- Chạy quá tốc độ cho phép.

- Lấn làn, đi sai phần đường hoặc đi vào làn đường cấm.

- Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

- Quay đầu xe tại khu vực có biển cấm quay đầu.

- Không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường hoặc tín hiệu hướng dẫn giao thông.

Những lỗi này thường được phát hiện tại các khu vực có hệ thống camera giám sát như ngã tư lớn, tuyến đường nội đô trọng điểm hoặc khu vực đông dân cư, nơi mật độ phương tiện cao và yêu cầu chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông.

Cách tra cứu phạt nguội thông dụng nhất hiện nay

Dưới đây là các cách tra cứu phạt nguội giao thông phổ biến và chính xác nhất lái xe có thể thực hiện:

1. Tra cứu trên Website Cục Cảnh sát giao thông (CSGT)

Bước 1: Truy cập website: csgt.vn.

Bước 2: Tại mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh" (nằm bên phải màn hình), nhập đầy đủ:

Biển kiểm soát: Viết liền không dấu (Ví dụ: 30K12345).

Loại phương tiện: Chọn ô tô, xe máy hoặc xe đạp điện.

Bước 3: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu.

Kết quả: Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiện chi tiết thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm và đơn vị xử lý.

Việc tra cứu phạt nguội thường xuyên là một thói quen tốt giúp chủ xe chủ động hơn trong việc quản lý phương tiện và tài chính. Ảnh minh họa: TL

2. Tra cứu phạt nguội qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Truy cập dichvucong.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản (nếu chưa có).

Bước 3: Vào mục "Tra cứu / Thanh toán vi phạm giao thông".

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin ở mục "Tra cứu theo mã quyết định" hoặc "Tra cứu theo biên bản vi phạm".

Bước 5: Nhấn "Tra cứu" để xem kết quả và có thể thanh toán online nếu có vi phạm.

3. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải app VNeTraffic trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập (có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID).

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu vi phạm", nhập biển số xe và nhấn Kiểm tra.

Ưu điểm: Có thể nhận thông báo ngay khi có lỗi vi phạm mới được cập nhật.

4. Tra cứu trên Website Cục Đăng kiểm Việt Nam (dành riêng cho ô tô)

Bước 1: Truy cập website: vr.org.vn, chọn mục "Thông tin phương tiện".

Bước 2: Nhập biển số xe (với biển 5 số: biển trắng thêm chữ T, biển xanh thêm chữ X, biển vàng thêm chữ V).

Bước 3: Nhập số tem, giấy chứng nhận hiện tại (nhập cả dấu "-" phân cách, ví dụ: KC-2860472).

Bước 4: Kiểm tra mục "Thông báo của cơ quan chức năng liên quan đến phương tiện" ở cuối trang. Nếu trống tức là xe không bị phạt nguội.

5. Tra cứu phạt nguội trên ứng dụng điện thoại di động

Ngoài cách tra cứu trên máy tính, người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: Tra cứu phạt nguội; Tra cứu phạt nguội toàn quốc; Tra phạt nguội; Kgo – Ôn GPLX, tra phạt nguội; Tra cứu phạt nguội ô tô – xe máy…

Bước 1: Tải ứng dụng tra cứu phạt nguội trên điện thoại.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe để thực hiện tra cứu.

Bước 3: Xem kết quả tra cứu phạt nguội.

Một số lưu ý quan trọng:

Nhập đúng định dạng: Khi nhập biển số, hãy chú ý hướng dẫn của từng trang (viết liền hay có dấu gạch) để kết quả trả về chính xác.

Thời gian cập nhật: Thông thường, vi phạm sẽ được cập nhật lên hệ thống sau khoảng 7-10 ngày kể từ thời điểm vi phạm.

Cảnh giác lừa đảo: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay chuyển tiền qua các link lạ qua tin nhắn SMS/Zalo thông báo phạt nguội. Cơ quan chức năng chỉ làm việc qua thông báo bằng văn bản hoặc ứng dụng chính thống.

Kể từ khi vi phạm, sau bao lâu có thể tra cứu phạt nguội?

Việc tra cứu phạt nguội sau bao lâu hiện chưa được quy định cụ thể bởi điều này còn phụ thuộc vào việc hành vi vi phạm giao thông đó bị phát hiện sau bao lâu kể từ lúc thực hiện.

Theo khoản 2 Điều 4 Thông 15/2022/TT-BCA, khi phát hiện được vi phạm giao thông thông qua hệ thống phạt nguội, lực lượng Cảnh sát giao thông nơi phát hiện vi phạm sẽ thực hiện xác minh thông tin về người và phương tiện vi phạm.

Sau đó, gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện vi phạm và mời người đó đến trụ sở công an để giải quyết vụ việc vi phạm. Thời hạn gửi thông báo phạt nguội là 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Quá 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến trụ sở cơ quan Công an để giải quyết vụ việc thì Cảnh sát giao thông sẽ cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Theo đó, nếu phát hiện vi phạm ngay khi xảy ra thì tổ chức, cá nhân có thể tra cứu phạt nguội sau khoảng 30 ngày kể từ khi vi phạm.

Trường hợp hành vi vi phạm không được phát hiện ngay thì rất khó để xác định chính xác thời gian có thể tra cứu phạt nguội là bao lâu.

Cách nộp phạt nguội online nhanh chóng và hợp lệ

Sau khi kiểm tra và phát hiện phương tiện có vi phạm giao thông bị phạt nguội, người dân có thể dễ dàng nộp phạt online mà không cần đến cơ quan công an. Dưới đây các bước thực hiện nộp phạt nguội nhanh chóng, chính xác và hợp lệ.

- Nộp phạt nguội qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Các bước thực hiện:

Truy cập https://dichvucong.gov.vn

Đăng nhập tài khoản Dịch vụ công (nếu chưa có, chọn "Đăng ký" bằng CCCD gắn chip).

Chọn mục "Thanh toán vi phạm giao thông".

Nhập thông tin vi phạm: Biển số xe, số biên bản (nếu có) hoặc thông tin cá nhân.

Hệ thống hiển thị chi tiết lỗi vi phạm, mức phạt và đơn vị xử lý.

Chọn "Thanh toán trực tuyến", sau đó chọn ngân hàng hoặc ví điện tử để hoàn tất.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi biên lai điện tử xác nhận việc nộp phạt. Nên tải hoặc in biên lai này để lưu trữ khi cần đối chiếu.

- Nộp phạt qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử

Một số ngân hàng và ví điện tử như Viettel Money, VNPay, Momo, ZaloPay đã tích hợp chức năng nộp phạt vi phạm giao thông.

Cách thực hiện:

Mở ứng dụng chọn mục Dịch vụ công/Nộp phạt giao thông.

Nhập biển số xe hoặc số biên bản vi phạm.

Kiểm tra thông tin hiển thị, sau đó nhấn Thanh toán.

Hệ thống sẽ tự động liên kết với dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công và gửi xác nhận nộp phạt về email hoặc tin nhắn.

- Nộp phạt trực tiếp tại kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan công an

Người dân có thể đến:

Kho bạc Nhà nước nơi ghi trong quyết định xử phạt.

Đội Cảnh sát giao thông phụ trách khu vực vi phạm.

Khi đi, cần mang theo CCCD, quyết định xử phạt hoặc giấy thông báo và biển số xe/giấy tờ liên quan.