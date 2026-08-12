Corolla Cross cũ chạy xăng giá từ 545 triệu đồng, bản hybird cao hơn trăm triệu

Toyota Corolla Cross cũ đang được rao bán từ khoảng 545 triệu đồng, riêng các phiên bản đời 2021 - 2023 phổ biến ở mức 610 - 720 triệu đồng. Mức giá có sự chênh lệch đáng kể tùy theo năm sản xuất, phiên bản, số km đã đi và tình trạng xe.

Một số tin rao bán xe.

Cụ thể, theo các tin rao trên thị trường xe cũ, Toyota Corolla Cross đời 2020 hiện có mức giá thấp nhất trong nhóm được ghi nhận, khoảng 545 triệu đồng. Chiếc xe này là phiên bản Corolla Cross 1.8G, nhập khẩu từ Thái Lan, được người bán giới thiệu đã đi khoảng 34.000Km.

Với Toyota Corolla Cross đời 2021, giá xe cũ đang dao động từ 610 - 655 triệu đồng. Chẳng hạn, một chiếc Corolla Cross 1.8V đời 2021 tại Cần Thơ được rao giá 610 triệu đồng, đã đi 87.000Km và được giới thiệu là xe gia đình, bảo dưỡng định kỳ tại hãng.

Trong khi đó, một chiếc Corolla Cross 1.8HV đời 2021 tại Hà Nội được rao 655 triệu đồng. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid 1.8L, hộp số tự động, 5 chỗ và đã đi hơn 100.000Km. Mức giá cao hơn chiếc 1.8V cùng đời cho thấy phiên bản hybrid vẫn có sự khác biệt về giá trên thị trường xe cũ.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Corolla Cross đời 2022 trong danh sách được rao ở mức 695 triệu đồng. Đây là phiên bản 1.8V, sử dụng động cơ xăng 1.8L và hộp số tự động. Xe đã đi khoảng 122.000Km, tức quãng đường sử dụng khá cao so với tuổi đời, nhưng mức giá vẫn nằm gần nhóm xe đời 2023.

Đáng chú ý, Toyota Corolla Cross đời 2023 hiện được rao bán trong khoảng 698 - 720 triệu đồng. Ví dụ một chiếc Corolla Cross 1.8V tại TP.HCM có giá 698 triệu đồng, đã đi 49.000Km. Hay một chiếc khác tại Hà Nội được rao 720 triệu đồng, sử dụng động cơ xăng 1.8L.

Như vậy, khoảng cách giá giữa Corolla Cross đời 2021 và 2023 không quá lớn. Một số xe đời 2021 có giá 610 - 655 triệu đồng, trong khi xe đời 2023 được rao từ 698 triệu đồng. Người mua cần xem xét thêm số Km, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng thân vỏ và trang bị thực tế trước khi lựa chọn.

Ở chiều ngược lại, Corolla Cross đời 2020 có giá khoảng 545 triệu đồng, thấp hơn khoảng 65 triệu đồng so với chiếc đời 2021 có giá 610 triệu đồng, và thấp hơn 153 triệu đồng so với mức 698 triệu đồng của xe đời 2023. Đây là khoảng giá đáng chú ý đối với người tìm một mẫu SUV đô thị đã qua sử dụng với ngân sách dưới 600 triệu đồng.

Nhìn chung, giá Toyota Corolla Cross cũ hiện trải rộng từ khoảng 545 triệu đồng cho xe đời 2020 đến 720 triệu đồng đối với xe đời 2023. Các mẫu đời 2021-2023 đang tập trung chủ yếu trong khoảng 610 - 720 triệu đồng, trong đó phiên bản, số Km vận hành và lịch sử sử dụng là những yếu tố cần được kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền.