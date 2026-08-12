Thấy xe phía sau xin vượt nhưng không nhường, tài xế ô tô bị phạt thế nào?

Thực hiện xác minh phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 02, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh, làm rõ một trường hợp tài xế ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn.

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định ông N.V.Đ., trú tại M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 47H-11.xxx.

Theo cơ quan chức năng, người này có hành vi không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn.

Với hành vi trên, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Khi xe phía sau xin vượt và đủ điều kiện an toàn nhưng tài xế không nhường đường có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. (Hình ảnh minh hoạ bằng AI)

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc không nhường đường cho phương tiện phía sau xin vượt khi điều kiện an toàn đã bảo đảm không chỉ là hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Đặc biệt, trên các tuyến quốc lộ, đường có mật độ phương tiện cao hoặc khi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ lớn, việc xe phía trước cố tình duy trì tốc độ, cản trở hoặc không tạo điều kiện cho xe phía sau vượt có thể khiến người điều khiển phương tiện phía sau phải xử lý tình huống đột ngột.

Trong trường hợp này, nếu người phía sau thực hiện vượt không đúng quy định hoặc phát sinh tình huống bất ngờ, nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông có thể tăng cao.

Xe xin vượt, tài xế ô tô phía trước cần làm gì?

Khi có phương tiện phía sau xin vượt và việc vượt bảo đảm các điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước cần chủ động tạo điều kiện để phương tiện phía sau vượt.

Người điều khiển ô tô cần giảm tốc độ phù hợp, đi sát về bên phải phần đường của mình và giữ ổn định hướng di chuyển, tạo khoảng trống cần thiết để xe phía sau thực hiện vượt an toàn.

Đặc biệt, tài xế không nên có các hành vi như tăng tốc khi xe phía sau đang vượt, cố tình cản trở, lạng lách hoặc thay đổi hướng di chuyển đột ngột.

Việc nhường đường cần được thực hiện trên cơ sở bảo đảm an toàn và tuân thủ các quy định về vượt xe. Không phải mọi trường hợp có phương tiện phía sau xin vượt đều đồng nghĩa với việc phương tiện phía trước phải lập tức nhường đường nếu việc vượt chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát phía trước, phía sau và hai bên phương tiện, đặc biệt khi di chuyển trên quốc lộ, đường có tốc độ lưu thông cao.

Khi nhận thấy phương tiện phía sau có nhu cầu vượt, nếu điều kiện giao thông cho phép, tài xế nên chủ động giảm tốc độ, đi về bên phải và tạo điều kiện cho phương tiện phía sau vượt an toàn.

Ngược lại, nếu việc vượt chưa bảo đảm an toàn, tài xế không nên cố tình tạo điều kiện cho xe phía sau vượt mà cần duy trì tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và chỉ nhường đường khi điều kiện cho phép.

Tuyệt đối không tăng tốc để ngăn xe khác vượt, không cố tình chèn ép, cản trở hoặc có hành vi thể hiện sự bực tức, tranh giành đường trên đường. Những hành vi này có thể biến một tình huống giao thông thông thường thành nguy cơ va chạm nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, chủ động nhường đường trong điều kiện an toàn và đặt mục tiêu phòng ngừa tai nạn lên hàng đầu.