5 hãng xe máy bán chạy nhất thế giới

Theo chuyên trang thống kê doanh số xe máy - Motorcycles Data nhóm 5 hãng sở hữu lượng bán lớn nhất thế giới không có biến động ở đầu 2026. Dưới đây là vị trí các hãng xe máy bán chạy nhất dựa theo dữ liệu đăng ký xe từ 98 thị trường trên toàn cầu.

Với doanh số khoảng 7,35 triệu chiếc sau 4 tháng đầu 2026, gã khổng lồ Honda vẫn là một thế lực khó xô đổ của ngành xe hai bánh thế giới. Hãng xe xếp thứ hai, tiệm cận nhất với Honda là Hero (Ấn Độ) đạt khoảng 2 triệu chiếc, tức chỉ bằng khoảng 27% doanh số hãng Nhật, một khoảng cách rất xa.

Năm 2025, doanh số toàn cầu của Honda đạt hơn 20 triệu chiếc, chiếm khoảng 40% thị phần. Thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 2,2 triệu chiếc, đóng góp khoảng 11% vào doanh số chung của Honda.

Nhật Bản còn một thương hiệu khác góp mặt trong top 5 là Yamaha. Tuy nhiên, doanh số hãng này vài năm trở lại đây có xu hướng tăng trưởng chậm lại. 4 tháng đầu 2026, Yamaha bán khoảng 1,7 triệu xe, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2025. Điều này tạo cơ hội cho hãng xe lớn nhất Ấn Độ - Hero - vượt qua, chiếm lấy vị trí thứ hai của Yamaha nhờ mức tăng trưởng 17,6%.

Chủ yếu bán nội địa, nhưng Hero và TVS, hãng xe xếp thứ tư về doanh số toàn cầu, vẫn vào nhóm 5 thương hiệu bán nhiều xe nhất. Nguyên nhân là nhu cầu xe máy tại Ấn Độ, thị trường đông dân nhất thế giới, vẫn duy trì mức cao những năm qua.

Yadea là thương hiệu xe máy duy nhất chỉ bán xe điện và đứng thứ 5 về doanh số toàn cầu với khoảng 1,36 triệu chiếc. Hãng xe Trung Quốc đang từng bước bành trướng tại các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam và Indonesia, hai thị trường tiêu thụ xe máy mới lớn nhất khu vực.

Xe máy Honda lăn bánh trên đường phố TP HCM. Ảnh: TP HCM

Ngoài nhóm 5 hãng xe bán chạy nhất thế giới, Motorcycles Data còn liệt kê các vị trí còn lại trong top 10 nhưng không kèm số liệu cụ thể. Theo thứ tự tiếp theo là Bajaj (Ấn Độ), Suzuki (Nhật Bản), Royal Enfield (Ấn Độ), NIU (Trung Quốc) và Italika (Mexico).

VinFast, hãng xe máy điện của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 13. Motorcycles Data không nói rõ số liệu bán hàng của VinFast nhưng cho biết doanh số hãng này tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, từ vị trí thứ 53 trong 2025 lên 13 trong 4 tháng đầu 2026. So với cùng kỳ 2025, doanh số VinFast tăng gần 205%, tức khoảng 3 lần.

Trong 2025, VinFast bán 406.453 xe tại Việt Nam, mức kỷ lục từ khi kinh doanh. Hãng này vừa xuất xưởng xe máy điện thứ một triệu từ khi chiếc xe máy đầu tiên là Klara lăn bánh khỏi dây chuyền hồi tháng 11/2018.