Xe máy điện có được miễn phí trước bạ không?

Trên thực tế, xe máy điện không thuộc diện miễn lệ phí trước bạ tại Việt Nam. Khi đăng ký xe, người sử dụng vẫn phải nộp lệ phí trước bạ tương tự như các loại xe máy khác.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 175/2025/NĐ-CP, thì xe máy điện cũng nằm trong danh sách các đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

"Đối tượng chịu lệ phí trước bạ ... 6. Xe mô tô, xe gắn máy, xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy (sau đây gọi chung là xe máy) theo quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải đăng ký và gắn biển số do cơ qua nhà nước có thẩm quyền cấp."

Trong đó, giá tính phí trước bạ xe máy sẽ được quy định tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thay vì bảng giá chung cả nước như trước đó (quy định tại điểm C khoản 2 Điều 1 Nghị định 175/2025/NĐ-CP).

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 175/2025/NĐ-CP thì Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với xe máy là 2%.

"Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) ... 4. Xe máy: Mức thu là 2%. Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi sẽ được áp dụng mức thu là 1%"

Như vậy, người mua xe máy điện sẽ vẫn phải thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe như các mẫu xe máy khác trên thị trường, và vẫn phải đóng phí trước bạ theo quy định.

Trong trường hợp, người đi xe máy điện chưa đăng ký xe và chưa gắn biển số mà chạy trên đường sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng cho hành vi điều khiển xe chưa có đăng ký hoặc không gắn biển số theo quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.